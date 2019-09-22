Иран представил баллистическую ракету «Хорремшехр» с новой боеголовкой

На военном параде по случаю начала Священной недели обороны вооруженные силы Ирана представили баллистическую ракету «Хорремшехр» с новой боеголовкой, сообщило агентство Fars. «Хорремшехр» способна поражать цели на расстоянии до 2 тыс. км и нести боеголовку весом до 1,8 тыс. кг.

Несколькими месяцами ранее Иран представил новую систему противоракетной обороны собственного производства «Хордад-15». Хордад-15» способна обнаруживать малозаметные цели в радиусе 85 км и поражать их на расстоянии 45 км. Система, переданная иранской армии, также приняла участие в параде.

Сегодня, открывая военный парад, президент Ирана Хасан Роухани предупредил об опасности иностранного присутствия на Ближним Востоке для мира и энергетики региона. Также глава государства добавил, что его страна никому не позволит нарушать ее границы.

Об угрозе войны с Ираном читайте в материале “Ъ” «Поджигатели воды».