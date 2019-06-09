Иран представил систему ПВО собственного производства

Министерство обороны Ирана представило новую систему противоракетной обороны собственного производства. Как сообщает агентство Tasnim, презентация с участием министра обороны страны Амира Хатами состоялась в Тегеране.

Новая система носит название «Хордад-15». Как рассказал Амир Хатами, новая система способна обнаруживать военные самолеты и беспилотники в радиусе 150 км и отслеживать их на расстоянии 120 км. Также «Хордад-15» способна обнаруживать малозаметные цели в радиусе 85 км и поражать их на расстоянии 45 км. При этом одновременно она способна перехватывать шесть целей.

Отмечается, что «Хордад-15» уже передана иранской армии.