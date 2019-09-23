Ravon вернулась в Россию

Бывшее СП GM Uzbekistan «Узавтомоторс» после полутора лет перерыва возвращает на российский рынок бюджетную марку Ravon. С момента ухода в мае 2018 года Ravon подорожал примерно на 150 тыс. руб., но узбекский концерн строит большие планы на Россию и даже рассматривает возможность локализации производства. Сборка теоретически возможна на калининградском «Автоторе», но эксперты скептически оценивают ее перспективы.

Узбекская «Узавтомоторс» возобновила продажи машин Ravon в РФ — поставок не было с мая 2018 года. До конца года компания планирует реализовать в РФ 7 тыс. машин, рассказал гендиректор «Узавтоцентра» (дистрибутор марки) Сарвар Кадыров, в 2020 году — 34 тыс. автомобилей, что позволит довести долю бренда Ravon до 2%. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2018 году в РФ из-за прекращения поставок продажи Ravon упали на 53%, почти до 5,2 тыс., доля рынка — 0,3%, хотя еще в 2017 году марка показывала рост на 733%, до 15,1 тыс. машин с долей 0,9%. Уход из России объяснялся пересмотром ценовой политики на фоне повышения ставок утильсбора (с 1 апреля 2018 года на 15–90%), а также масштабной модернизацией завода для запуска новых моделей.

Цены на Ravon после возвращения заметно выросли.

Сейчас открыты продажи трех моделей, которые уже были представлены в РФ: минимальная стоимость составляет от 646 тыс. руб. за Ravon R2 (на внутреннем рынке Узбекистана выпускается как Chevrolet Spark).

По данным «Автостата», на март 2018 года она стоила от 489 тыс. руб. Цены на Nexia R3 (Chevrolet Nexia, перелицованная Chevrolet Aveo) стартуют от 670 тыс. руб. против 499 тыс. руб. годом ранее. Самая дорогая модель Ravon R4 (Chevrolet Cobalt) оценивается от 678 тыс. руб. против 529 тыс. руб. в марте 2018 года.

К 2022 году «Узавтомоторс» планирует расширить модельный ряд до семи-восьми автомобилей на базе единой платформы, внедрением которой концерн занимается «совместно с ближайшим партнером» — GM. Хотя в конце 2018 года АК «Узавтосаноат» полностью выкупила долю GM в СП GM Uzbekistan и сменила название, концерн остался технологическим партнером.

Помимо расширения модельного ряда «Узавтомоторс» готова рассмотреть возможность сборки машин в РФ. Как сообщил управляющий директор компании Александр Сахапов, переговоры в «активной стадии», их итоги будут анонсированы до конца года. Среди площадок — завод «Дервейс», также рассматривается вариант приобретения завода GM в Петербурге.

Глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев отмечает, что целевая аудитория у марки Ravon на российском рынке есть, «это старые и понятные машины, которые можно самостоятельно ремонтировать, что актуально в условиях падения доходов населения».

Основными конкурентами он называет старые Lada и не исключает перераспределение спроса с вторичного рынка. Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала» называет конкурентами марки все бюджетные автомобили, в том числе отчасти Lada и корейские марки, а также Datsun. Без дополнительных промоакций от производителя выйти на 7 тыс. проданных автомобилей в 2019 году марке будет сложно, полагает он. Судя по ценовым индексам, основные конкуренты Ravon в России сейчас — китайские бренды и Lada, говорит гендиректор «Автоспеццентра» Денис Петрунин. Продать 7 тыс. автомобилей за четыре месяца будет сложно, так как прямые конкуренты — дилерские сети Lada — сейчас под давлением планов и складов, отмечает он.

По мнению Владимира Беспалова, организация локального производства имеет смысл, если есть цель выйти на 50 тыс. машин в год и выше. Перспективы организации сборки зависят в том числе и от льгот, которые готовы предложить заводу местные власти. Организация производства при продажах на уровне 30 тыс. штук в год в нынешних условиях реалистична, полагает Олег Мосеев, но идея делать это под заведомо старые модели при отсутствии планов по обновлению вызывает вопросы. С точки зрения получения льгот от государства наиболее перспективным вариантом для сборки в РФ глава РОАД называет калининградский «Автотор». С этим согласны и собеседники “Ъ” на авторынке.

Ольга Никитина