Шойгу не исключил отмену военного призыва

Министр обороны России Сергей Шойгу допустил возможность отмены обязательного призыва на военную службу. Он отметил, что не считает такое решение правильным.

«В принципе это возможно. Но не считаю такое решение правильным. Абсолютно убежден, что какое-то количество военнослужащих по призыву у нас должно быть в любом случае»,— сказал он в интервью газете «Московский комсомолец». Он добавил, что в любом суверенном государстве помимо действующих военных—профессионалов должен быть мобилизационный резерв из граждан. «За счет такого резерва в случае угрозы начала войны можно достаточно быстро усиливать Вооруженные силы. Для формирования такого резерва организуется военная подготовка мужского населения»,— объяснил министр.

По его мнению, мобилизация дает «ощущение причастности к защите своей страны». «А если армия будет восприниматься исключительно как один из способов неплохо заработать, этого нравственного стержня у них точно не будет»,— отметил господин Шойгу. Он добавил, что российская армия «и дальше будет неизбежно профессионализироваться». В будущем баланс будет еще сильнее меняться в сторону профессионалов, сказал глава Минобороны.

Напомним, с 1 сентября в России изменились правила призыва на военную службу. Теперь призывники могут отказаться от отсрочки. Кроме того, военную службу могут покинуть некоторые солдаты-срочники, призванные на нее до 1 сентября текущего года, если основания для этого появились во время нахождения в части.