В России изменились правила призыва на военную службу. Теперь призывники могут отказаться от отсрочки. Поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе» вступили в силу 1 сентября.

В соответствии с новыми правилами, призывники, имеющие право на отсрочку от военной службы, смогут от него отказаться, написав заявление. Это касается студентов очной формы обучения, имеющих ученую степень, а также братьев или сыновей граждан, служивших по призыву и погибших на военной службе.

Кроме того, военную службу могут покинуть некоторые солдаты-срочники, призванные на нее до 1 сентября текущего года, если основания для этого появились во время нахождения в части.

О том, что ждет россиян в сентябре 2019 года — в материале “Ъ”.