Главред Wikileaks рассказал об условиях заключения Ассанжа

Британские власти содержат основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа в худших условиях, чем обвиняемых в терроризме, заявил изданию The Gray Zone главный редактор сайта Кристинн Храфнссон. Господина Ассанжа ждет проведение в 2020 году слушаний об экстрадиции в США.

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По словам господина Храфнссона, сложившаяся ситуация «делает невозможной» борьбу против выдачи.

Выдачи основателя Wikileaks требуют сразу несколько стран: в Штатах его намерены судить за обнародование сверхсекретных документов Госдепа. За подобные преступления основателя WikiLeaks ждет 35 лет тюремного заключения или же смертная казнь.

Джулиан Ассанж с июня 2012 года находился на территории посольства Эквадора в Лондоне. В апреле 2019-го полицейские задержали его после того, как Эквадор лишил его дипломатического убежища. В мае суд в Лондоне приговорил основателя Wikileaks к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.

О развитии дела читайте в публикации “Ъ” «Джулиан Ассанж раскалывает Америку».