Спикер Осинской думы уволен с поста директора МУП «Водоканал»

Только что избранный председателем думы Осинского городского округа Михаил Алатырев уволен с поста директора МУП «Водоканал». Об этом "Ъ-Прикамье" сообщил источник, близкий к думе. Связаться с самим господином Алатыревым не удалось, он не отвечал на звонки по известному редакции номеру телефона. Получить комментарий главы Осинского района Якова Лузянина также не удалось.

Напомним, в минувший четверг, бывший глава глава Осы Михаил Алатырев был избран председателем думы нового созыва. На том же заседании депутаты назначили исполняющего полномочия главы городского округа. Им стал сотрудник чайковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь» Алексей Григорьев. Также на это пост претендовали Яков Лузянин и советник главы Перми и экс-главы Осинского района Сергея Романова. Однако, поддержки со стороны большинства депутатов они не получили.