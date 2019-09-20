Отряд Осинского назначения

Депутаты нового созыва думы Осинского городского округа не стали назначать главу Осинского района Якова Лузянина исполняющим полномочия руководителя округа. Народные избранники предпочли действующему главе экс-заместителя господина Лузянина и выходца из структур «Газпрома» Алексея Григорьева. Сторонники другого кандидата на пост главы округа и экс-руководителя района Сергея Романова попытались сорвать заседание, покинув его в знак протеста. Эксперты считают, что результаты конкурса могут быть непредсказуемыми, так как ни у одной из местных групп влияния нет большинства в думе.



Вчера состоялось первое заседание думы Осинского городского округа. Депутаты выбрали руководителей думы и назначили исполняющего полномочия главы городского округа. Спикером думы был избран бывший глава Осы Михаил Алатырев («Единая Россия»). Его поддержали 9 из 15 народных избранников. Заместителем председателя стал депутат Максим Рожков (ЛДПР).

Альтернативного кандидата на пост спикера думы депутата от «Единой России» Ивана Сапожникова поддержали двое народных избранников. Результатом господин Сапожников остался недоволен и покинул заседание представительного органа, назвав происходящее «захватом думы». Вместе с ним ушли депутаты Константин Нефедов, Татьяна Батыркаева и Алексей Козицин. Они считаются сторонниками советника главы Перми и экс-главы Осинского района Сергея Романова.

Как пояснил „Ъ-Прикамье“ Максим Рожков, отказ четырех депутатов участвовать в заседании не повлиял на кворум, «поэтому дальнейшие решения думы легитимны». «Конечно, у людей есть свои эмоции и амбиции. Но право принимать решения депутатам делегировали избиратели, и отказываться от участия в работе думы — довольно безответственно»,— считает вице-спикер.

Иван Сапожников отказался комментировать ситуацию по телефону. «Все, что я хотел сказать по этому поводу, уже высказал на думе»,— добавил депутат.

На пост исполняющего полномочия главы городского округа депутаты выбрали сотрудника чайковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь» Алексея Григорьева. Его кандидатуру поддержали 8 человек. Главу Осинского района Якова Лузянина поддержали трое. Также была предложена кандидатура Сергея Романова. Однако, по информации „Ъ-Прикамье“, за него никто не проголосовал, так как сторонники господина Романова покинули заседание в знак несогласия с результатами голосования по выбору спикера. Отметим, что господин Григорьев занимал должность замглавы Осинского района как при Сергее Романове, так и при Якове Лузянине. Конкурс по отбору кандидатов на пост главы района будет объявлен на внеочередном заседании думы 26 сентября.

Как рассказал один из собеседников „Ъ-Прикамье“, близких к думе городского округа, «депутаты голосовали не столько за Алексея Григорьева, сколько против Якова Лузянина». «Алексей Григорьев долгое время был дистанцирован от политики, имеет опыт взаимодействия с крупными корпорациями. Долгое время Осинский район переживал застой. Нужны изменения. А для этого нужен профессиональный менеджер, управленец, который умеет договариваться, но при необходимости быть жестким»,— поделился источник.

Яков Лузянин заявил „Ъ-Прикамье“, что не намерен отказываться от участия в конкурсе. «Я по-прежнему остаюсь главой Осинского района и администрации. Мои полномочия сохраняются в полном объеме до избрания главы округа по конкурсу»,— добавил господин Лузянин.

Получить комментарий Сергея Романова не удалось. Он не отвечал на звонки по известному редакции номеру телефона.

Собеседник, близкий к краевым властям, относится к решению думы спокойно. «Дума выбрала нормальную кандидатуру, вопросов к этому решению у нас нет», — отмечает источник. Вместе с тем он утверждает, что говорить о поддержке господина Григорьева со стороны регио­нальных властей преждевременно. «Заявочная кампания пока даже не стартовала. Будет ли этот кандидат участвовать в конкурсе — покажет время»,— пояснил собеседник.

Политтехнолог Олег Борисенко отмечает, что в новом созыве думы большинства нет ни у одной из местных групп влияния, «поэтому результаты конкурса по главе могут быть непредсказуемы». «Назначать исполняющего обязанности на месяц, до выборов главы — довольно нелогичное решение. Вероятно, таким образом депутаты выразили протест против действующего главы района. Алексей Григорьев на этом этапе выступил консолидирующей фигурой, но сможет ли он воспользоваться поддержкой депутатского корпуса в дальнейшем — пока непонятно»,— считает эксперт.

Константин Кадочников