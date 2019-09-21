На акции «желтых жилетов» в Париже задержаны 90 человек

Полицейские во Франции задержали 90 человек во время очередной акции «желтых жилетов». Протесты идут в Париже с ноября 2018-го года. Сегодняшняя акция проводится в районе площади Мадлен. С утра сотрудники правоохранительных органов успели провести уже более 596 тыс. проверок, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру полиции. Из-за протестов в Париже закрыли 30 станций метро.

По данным «РИА Новости», полицейские несколько раз применили слезоточивый газ для разгона протестующих в районе вокзала Сен-Лазар. Участники акции вступали в словесные перепалки с полицией, недовольство привело к стычкам. Информации о пострадавших пока не поступало.

Напомним, акции начались из-за повышения цен на бензин, но позднее к протестующим присоединились недовольные политикой правительства в целом. Последние опросы зафиксировали перелом в общественном мнении: французы устали от митинговых страстей и предпочитают продолжать спор в политическом пространстве.

О планах «желтых жилетов» в новом учебном году читайте в материале “Ъ”.