Киев пригрозил конфискацией сельхозземель у россиян в случае их покупки

Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил на брифинге, что если покупатель сельскохозяйственной земли окажется россиянином, ее будут конфисковывать. 1 октября граждане страны должны получить возможность покупать и продавать землю. Иностранцы таким правом воспользоваться не смогут.

«Мы не можем просто бегать с шашками и придумывать свое. Там, где санкции, где есть агрессор,— это, конечно, конфискация. Но мы должны построить мониторинг и правила игры такие, что бы мы могли более широко применять этот механизм»,— сказал министр (цитата по «Украинским новостям»).

Напомним, мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 14 лет. Собственник земли может сдавать ее в аренду, обменивать, передавать по наследству. Под действие запрета подпадают 96% земель на Украине. Украинские власти уже несколько лет затягивают принятие земельной реформы из-за разногласий в парламенте по данному вопросу. Узаконить оборот земли — требование Всемирного банка и Международного валютного фонда.

О земельной реформе на Украине — в материале “Ъ” «Чтоб землю громады крестьянам продать».