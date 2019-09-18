Инвесторы настроились на стимулы

Управляющие крупнейших инвестиционных фондов обеспокоены перспективами мировой экономики. Однако на фоне монетарного стимулирования со стороны центральных банков развитых стран инвесторы ждут продолжения роста рисковых активов. В таких условиях участники рынка сокращают долю накопленной летом наличности, наращивая вложения в акции. При этом портфельные управляющие отдают предпочтение акциям американских компаний, сокращая вложения на рынках развивающихся стран.

Портфельные управляющие, опрошенные аналитиками Bank of America (BofA) Merrill Lynch, все сильнее опасаются рецессии мировой экономики. В сентябрьском анкетировании приняли участие 235 портфельных управляющих, распоряжающихся активами на $683 млрд. По данным опроса, 38% респондентов не исключают снижения мировой экономики в течение ближайших 12 месяцев. Более пессимистичными управляющие были лишь в августе 2009 года.

Вместе с тем на рынке сложилась парадоксальная ситуация — несмотря на растущие опасения рецессии, аппетит к риску у инвесторов вырос. По данным опроса BofA, средняя доля свободных денежных средств в портфелях управляющих в сентябре снизилась на 0,4 п. п., до 4,7%, между тем еще в июне показатель находился на трехлетнем максимуме 5,7%. Одновременно вырос спрос на акции. Число управляющих, у которых вложения в акции были ниже индикативного уровня, лишь на 4% превысило число тех, у которых показатель был выше. Месяцем ранее превышение было более значительным — на 12%. По словам директора инвестиционного департамента UFG Wealth Management Алексея Потапова, управляющим необходимо показывать доходность своим клиентам. «После коррекции в первой половине августа часть инвесторов делала ставку на отскок. С учетом того, что доходности облигаций снова низки, привлекательность инвестиций в акции выросла»,— отмечает партнер FP Wealth Solutions Алексей Дебелов.

Важную роль в восстановлении аппетита к риску сыграли центральные банки, которые начали смягчать денежно-кредитную политику. В конце июля ФРС впервые с 2008 года снизила ставку на 0,25 п. п., до диапазона 2–2,25%. В сентябре ЕЦБ объявил о крупнейшем пакете стимулирующих мер за последние три года. По мнению старшего аналитика ITS WM Георгия Окромчедлишвили, снизившиеся в последнее время опасения перехода торговой войны в «горячую» фазу и смягчение ожиданий относительно монетарной политики ФРС сформировали располагающий к риску инвестиционный ландшафт. «Мировые центральные банки продолжают стимулирование экономик, что увеличивает вероятность повторения роста 2016–2017 годов на фондовых рынках»,— отмечает Алексей Потапов.

Вместе с тем управляющие разборчивы в выборе направления для инвестирования. Наиболее сильно они нарастили вложения в акции американских компаний. По данным BofA, число управляющих, у которых вес таких акций в портфелях превысил индикативный уровень, выросло до 17% — максимального уровня с июля прошлого года. При этом перевес по акциям развивающихся стран снизился на 2 п. п., до 11%. По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), за последние три недели инвесторы вывели из фондов категории EM $7,2 млрд, тогда как в американские фонды инвестировали почти $12 млрд. «Поскольку основной источник риска рецессии — торговый конфликт между США и Китаем, то и последствия негативного исхода будут заметнее для экономик, сильно зависящих от мировой торговли и вписанных в существующие технологические цепочки: ЕС (особенно Германии), Японии, Кореи, Китая, Юго-Восточной Азии, России. В то же время компании США, получающие выгоду от протекционизма действующей администрации, наоборот, рассчитывают на рост прибыли»,— отмечает Алексей Дебелов.

Управляющие надеются, что монетарное стимулирование продолжится. По словам главного инвестиционного стратега BofA Майкла Хартнетта, фискальное стимулирование повысит оптимизм инвесторов. К тому же мягкая монетарная политика снижает вероятность повторения кризиса 2008 года на рынке. «Агрессивная фискальная политика США и Китая приведет к более "мягкому", чем в 2008 году, падению рынков, но одновременно с этим и более медленному восстановлению (из-за невозможности резко нарастить фискальное стимулирование с текущих уровней)»,— отмечает Георгий Окромчедлишвили.

Виталий Гайдаев