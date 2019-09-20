Курс доллара. Прогноз на 23–27 сентября

Антон Покатович, главный аналитик Влияние на активы EM в ближайшее время может оказать новостной фон, связанный с торговыми переговорами США и Китая На будущей неделе поддержкой российской валюте выступят налоговые платежи, объем которых составит без малого 2 трлн руб., а также ценовые уровни нефти, подогреваемые витком нестабильности на Ближнем Востоке. Если рынок увидит предпосылки к еще одному снижению ставки ФРС в этом году, это может поддержать риск-аппетиты инвесторов. Также влияние на активы EM в ближайшее время может оказать новостной фон, связанный с торговыми переговорами США и Китая. Прорывов мы здесь не ожидаем, однако некоторых подвижек все же не исключаем. Курс рубля на предстоящей неделе будет находиться в широком коридоре 63,3–65 руб.

Михаил Поддубский, главный аналитик Дальнейшая динамика российской валюты во многом будет обусловлена именно общим отношением инвесторов ко всей группе emerging markets По итогам недели российский рубль локально укрепился против доллара и демонстрировал динамику лучше большинства других валют развивающихся стран, что в первую очередь было обусловлено ростом нефтяных котировок. При этом, с нашей точки зрения, дальнейшая динамика российской валюты во многом будет обусловлена именно общим отношением инвесторов ко всей группе emerging markets. В базовом сценарии ориентируемся на консолидацию пары доллар/рубль на следующей неделе в диапазоне 63,50–64,50 руб./$.

Владимир Помыткин, руководитель направления по стратегическому анализу и моделированию Продолжающийся налоговый период также будет благоприятно влиять на рубль На следующей неделе поддержку рублю будут оказывать налоговый период, а также цены на нефть. Ситуация с атаками дронов на крупные нефтяные объекты в Саудовской Аравии повысили цены на нефть марки Brent выше $64 за баррель. Некоторая информационная деэскалация частично снизила давление на рынке, но в ближайшее время цена на нефть вряд ли опустится ниже $60 за баррель марки Brent. Снижение учетной ставки ФРС также положительно отражается на курсе рубля. Уменьшение вероятности снижения учетной ставки ФРС в дальнейшем пока не сильно отразится на рубле. Возможность для осуществления carry trade будет поддерживать российскую валюту. Продолжающийся налоговый период также будет благоприятно влиять на рубль.