Airbus А321 «долетел» до рекордных выплат

За севший в кукурузном поле самолет «АльфаСтрахование» заплатит $46 млн. Именно в этой компании был застрахован лайнер «Уральских авиалиний», который в августе при взлете столкнулся со стаей птиц и совершил аварийную посадку из-за отказа обоих двигателей. Самолет сел в нескольких километрах от аэропорта Жуковский. Его разрезали и убрали с поля. Сейчас он хранится в ангарах Летно-исследовательского института имени Громова.

Это крупнейшая выплата по авиакаско за последние годы. Руководитель пресс-службы «АльфаСтрахования» Мария Карцева пояснила, из чего сложилась многомиллионная сумма: «$46 млн — это выплата по авиакаско за потерю лайнера, так как он был признан не подлежащим восстановлению. Выплаты пассажирам в эту сумму не включены. Сюда входит стоимость авиалайнера и двигателей, которые были на него установлены. Цена самого судна — где-то $20 млн, так как оно эксплуатировалось уже более 20 лет. Тем не менее, размер выплаты такой, потому что на него были установлены новые двигатели».

Большую часть суммы страховщик выплатит иностранным лизинговым компаниям, которые владели самолетом и его двигателями. «Уральские авиалинии» также получат компенсацию за отмену рейсов.

В результате аварии пострадали 74 человека. «АльфаСтрахование» уже выплачивает им компенсации, но их общий размер страховщик пока не называет. По данным газеты «Ведомости», «АльфаСтрахование» будет добиваться возмещения убытков от виновных в происшествии, по мнению страховщика, а именно от Объединенной авиастроительной корпорации. Она владеет взлетно-посадочной полосой, с которой отправлялся самолет.

Страховщику в таком случае предстоит доказать, что аэропорт виноват в попадании птиц в двигатели, говорит заместитель председателя коллегии адвокатов «Де-юре» Антон Пуляев: «Если в итоге будет установлено, что виновником происшествия является Объединенная авиастроительная компания, то с большей долей вероятности иск будет предъявлен именно к ней. Здесь необходимо оценивать совокупность обстоятельств, которые предшествовали авиакатастрофе, а именно: находятся ли в зоне ответственности аэропорта какие-либо свалки и другие объекты, которые могли способствовать тому, что неограниченное количество птиц перемещалось над Жуковским».

Что известно о командире экипажа самолета Airbus A321 Читать далее

Вторая крупнейшая выплата по авиакаско в этом году связана с Superjet, сгоревшим в аэропорту Шереметьево в мае: самолет был застрахован почти на $44 млн в «АльфаСтраховании» и «Согазе». Тогда погиб 41 человек.

Яна Пашаева