Верховный суд Абхазии не стал отменять итоги выборов президента

Верховный суд Абхазии признал законным решение ЦИКа о победе действующего президента Рауля Хаджимбы во втором туре выборов главы частично признанной республики. Его оппоненту оппозиционному кандидату от партии «Амцахара» Алхасу Квицинии отказано в удовлетворении иска об отмене итогов голосования, передает ТАСС.

«Суд решил в удовлетворении иска Квицинии к ЦИКу о признании решения незаконным... отказать»,— сказал судья Генри Гамисония. Суд зачитал только резолютивную часть решения.

Господин Квициния намерен обжаловать в кассационном порядке решение Верховного суда, заявила журналистам его адвокат Инга Габилая. Оно может быть обжаловано в двух инстанциях, сообщили в пресс-службе суда.

«В течение 20 дней решение может быть обжаловано в суде второй инстанции или, иначе говоря, в суде кассационной инстанции. (Жалоба.— “Ъ”) подлежит рассмотрению с учетом этого 20-дневного срока в течение двух месяцев»,— сказали там.

С решением кассационной инстанции судебный акт вступает в силу. Президиум суда — это уже ревизия первой и второй инстанций, если кто-то обжалует в президиуме.

Алхас Квициния, отвечая на вопрос ТАСС, будет ли он выводить сторонников на акции, заявил: «Жизнь покажет».

Господин Квициния ранее заявил о несогласии с обнародованными Центризбиркомом результатами голосования. ЦИК жалобу отклонил.

Перед вторым туром эксперты называли Алхаса Квицинию явным фаворитом.

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