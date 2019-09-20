В Госдуме потребовали от Deutsche Welle предоставить объяснения по материалам

Немецкий медиахолдинг Deutsche Welle (DW) должен представить объяснения по поводу некоторых материалов, заявил член комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства в дела РФ Адальби Шхагошев. В противном случае на него могут завести административное дело и лишить аккредитации.

Во время заседания комиссии господин Шхагошев попросил представителей Генпрокуратуры дать оценку одному из материалов — «предложению 2009 года о создании организационных структур с участием США и стран ЕС для наведения порядка на Северном Кавказе».

«Тогда, в 2009 году, они написали о том, что Россия скоро потеряет Северный Кавказ. В 1990-х годах, в начале 2000-х, когда действительно была сложная ситуация с терроризмом, международных террористов они называли повстанцами. Но когда терроризм был побежден, DW продолжала системно вмешиваться в политику нашей страны»,— заявил Адальби Шхагошев (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, если издание не представит объяснений, комиссия будет вынуждена обратиться в Генпрокуратуру, МИД или Роскомнадзор, чтобы DW как минимум временно лишили аккредитации до разрешения ситуации.

Комиссию о вмешательстве в дела РФ создали 19 августа на внеочередном заседании Совета нижней палаты парламента по предложению лидеров фракций всех четырех парламентских партий. Первое заседание состоялось 23 августа.

При формировании комиссии в качестве одного из примеров «вмешательства» был приведен твит Deutsche Welle со словами «Москва, выходи!». В МИДе посчитали эти посты призывами к участию в несанкционированных акциях.

На одно из заседаний комиссии приглашали представителей Deutsche Welle, однако они ответили отказом. Представитель компании Йоханнес Хоффман заявил, что DW подотчетна надзорным органам ФРГ, в связи с чем «нет правовой основы» для участия в заседании думской комиссии. Позднее генеральный директор немецкой телерадиокомпании Welle Петер Лимбург заявил о готовности к диалогу, но если будут определены его «рамочные условия».

Подробнее о претензиях к холдингу читайте в материале “Ъ FM” «В Госдуме поставили аккредитацию Deutsche Welle под вопрос».