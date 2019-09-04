Deutsche Welle готова к диалогу с комиссией Госдумы при определении его условий

Генеральный директор немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle Петер Лимбург заявил о готовности к диалогу с комиссией Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России, если будут определены его условия. Обвинение в нарушении медиакомпанией российского законодательства господин Лимбург назвал «совершенно абсурдным».

«Мы всегда готовы к диалогу и пригласили Пискарева (глава комиссии Василий Пискарев.— “Ъ”), но сначала нужно договориться о рамочных условиях диалога»,— заявил он (цитата по ТАСС).

Ранее глава администрации генеральной дирекции Deutsche Welle Йоханнес Хоффманн отказался участвовать в расследовании иностранного вмешательства во внутренние дела России. Он направил письмо господину Пискареву с приглашением приехать в Бонн или Берлин «для более детального обсуждения вопроса». Позднее Василий Пискарев сказал, что комиссия приглашала для участия в заседании шеф-редактора московского бюро Deutsche Welle Юрия Решето, но «его, судя по всему, не пустили к нам руководители». Господин Лимбург пояснил, что медиакомпания не позволит себя шантажировать, а угроза лишения аккредитации показывает характер приглашения, что «не является правильным путем для обмена мнениями».

Напомним, комиссию создали 19 августа на внеочередном заседании Совета нижней палаты парламента по предложению лидеров фракций всех четырех парламентских партий. Первое заседание состоялось 23 августа.

МИД, Совет федерации и председатель Госдумы Вячеслав Володин при формировании комиссии упоминали только о двух конкретных случаях «вмешательства», одним из которых был назван твит Deutsche Welle со словами «Москва, выходи!». В МИДе посчитали эти посты призывами к участию в несанкционированных акциях

О первом заседании комиссии — в публикации “Ъ”.