Поддержавшая Устинова пермская актриса увольняется из театра

Актриса пермского академического Театра-Театра Дарья Егорова написала заявление об увольнении. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Первоначально госпожа Егорова написала, что последним ее рабочим днем будет 24 сентября. Но затем актриса добавила, что в результате ей придется отработать две недели. Заявление о досрочном увольнении, по ее словам, не подписал худрук театра Борис Мильграм. «Последний мой рабочий день в театре 4 октября»,— отметила Дарья Егорова.

Напомним, претензии к актрисе возникли после того, как 18 сентября она после премьеры спектакля со сцены высказалась в поддержку осужденного коллеги Павла Устинова. Как утверждает госпожа Егорова, Борис Мильграм пообещал ее уволить. Сам господин Мильграм это отрицает.

Напомним, актер Павел Устинов был задержан на Пушкинской площади 3 августа. 16 сентября суд приговорил его к трем с половиной годам колонии общего режима за то, что он вывихнул плечо росгвардейцу, который задерживал его на несанкционированной акции протеста. Мосгорсуд в пятницу освободил господина Устинова из СИЗО под подписку о невыезде по ходатайству прокуратуры.

О причинах разворота в судьбе Павла Устинова читайте в публикации “Ъ”.

Дмитрий Астахов, Пермь