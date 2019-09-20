Москвичей приглашают на несанкционированное камлание

Анонимные активисты анонсировали в субботу в Москве несанкционированную акцию «Камлание за свободу» у здания администрации президента РФ. Ритуальное мероприятие посвящено поддержке якутского шамана Александра Габышева, который с мая идет из Якутии в Москву, чтобы «изгнать Владимира Путина». Сегодня стало известно, что в отношении шамана завели уголовное дело за призывы к экстремизму, с него взята подписка о невыезде.

Анонимные активисты в соцсетях пригласили москвичей 21 сентября к зданию администрации президента РФ на «Камлание за свободу» в поддержку задержанного якутского шамана Александра Габышева. Шаман следовал в Москву, чтобы совершить ритуал по «изгнанию Владимира Путина». Судя по анонсу в Facebook, акция в Москве начнется в 14:00. В каком виде она будет проходить, неизвестно, но подтвердившие участие пользователи соцсети на своих страницах разместили объявления о поиске шаманских костюмов.

«Сие тайна великая до проведения ритуала. Приходите — увидите»,— сообщил корреспонденту “Ъ” один из организаторов акции на просьбу поделиться подробностями.

Собеседник “Ъ” отказался назвать свое имя для публикации, так как уведомление на проведение ритуала активисты не подавали и камлание будет несанкционированным.

51-летний житель Якутии Александр Габышев с мая 2019 года идет из Якутска в Москву пешком, чтобы «изгнать Путина-беса». За это время к нему присоединились десятки сторонников. По пути господин Габышев участвует в митингах и снимается в YouTube-роликах. В марте 2019 года Александр Габышев заявлял, что собирается «вызвать на бой Владимира Путина», но летом его намерения стали менее воинственными: «Ни одного волоса с его головы не упадет. Только устранение от власти, без всякого насилия». 29 августа члены официальной организации шаманов Бурятии не пустили в Улан-Удэ своего коллегу из Якутии, а сотрудники местной полиции отобрали у господина Габышева и его сторонников два обозных автомобиля.

Накануне шамана задержали на границе с Бурятией, сообщалось о его заключении в психоневрологический диспансер, но эта информация не подтвердилась. Однако 20 сентября в интернете появилось видеообращение Александра Габышева, в котором он рассказывает, что следователи отпустили его домой к родным под подписку о невыезде.

Шаман-воин, как себя называет господин Габышев, сообщил, что следователи привезли его в самолете в Якутск, обращались с ним «в рамках закона» и насильственных действий не предпринимали.

«Меня поили, кормили, провели медицинское обследование, мы даже подружились, все в рамках закона»,— пояснил Александр Габышев.

Сегодня стало известно, что в отношении Александра Габышева 12 сентября было возбуждено уголовное дело за «призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Как следует из материалов дела, господин Габышев «в устной форме» призывал к ним «неустановленную группу лиц» в «неустановленном месте» в период с 6 марта по 22 мая. Психолого-лингвистическая экспертиза от 7 июня усмотрела в высказываниях Александра Габышева «призыв к насильственным действиям» в отношении президента Владимира Путина. Копии документов следствия опубликованы организацией «Правозащита Открытки» (интересы господина Габышева представляет адвокат этой организации Алексей Прянишников).

20 сентября якутские сотрудники спецслужб избрали шаману меру пресечения в виде «подписки о невыезде и надлежащем поведении». Такое постановление, согласно опубликованному в соцсетях документу, вынес начальник следственного отделения УФСБ России по Республике Саха (Якутия) подполковник К. В. Брусенин.

Мария Литвинова