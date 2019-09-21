Великая телевизионная держава

В мировой прокат вышел художественный фильм «Аббатство Даунтон». То, что сериал превратили в широкоэкранный фильм, в первую очередь свидетельствует о его коммерческом успехе. Но это еще и признание эффективности британской «мягкой силы».

Термин «мягкая сила» (Soft Power) был впервые применен не так уж давно, хотя еще китайский философ Лао-цзы имел в виду именно ее, говоря, что в мире нет ничего нежнее и слабее воды, но она может разрушить и самый твердый предмет. Сейчас у термина есть более или менее точное определение — способности влиять на другие государства не деньгами и оружием, а культурой и ценностями.

Одна из самых влиятельных компаний в области PR и лоббирования, Portland Communications, с 2015 года оценивает мощь «мягкой силы» государств мира. Россия попала в этот список в 2016 году и не поднималась в нем выше 26-го места. Британия в 2015 году была первой, в 2016 и 2017-м — второй, а по итогам 2018-го вернула себе лидерство.

Одним из главных орудий «мягкой силы» многие эксперты признают британское телевидение, британские фильмы и сериалы.

По словам генерального директора UK Film Council Джона Вудворда, британское кино остается «одной из самых мощных действующих сил в культуре за последние сто лет». А как следует из ежегодных отчетов PACT — британского Альянса продюсеров кино и телевидения,— экспорт британского телевизионного контента традиционно высок (в 2017/18 году, к примеру, составил £902 млн).

Газета Financial Times называет «Аббатство Даунтон» «глобальным послом Британии». В качестве доказательств приводятся следующие факты: в США сериал стал самым популярным за последние полстолетия, а когда в Лондон в 2014 году приезжал китайский премьер Ли Кэцян, в качестве подарка от британского премьер-министра Дэвида Кэмерона он получил подлинник сценария первой серии первого сезона «Аббатства».

Среди других популярных сериалов последних лет называют, разумеется, «Шерлок» и «Убийства в Мидсомере» (они же — «Чисто английские убийства»), а среди телевизионных передач — «Top Gear».

Насколько влиятельны британские кинофильмы и сериалы, эксперты любят рассуждать особо. В исследовании «Искусство привлекательности», выпущенном Британской академией (национальная академия общественных и гуманитарных наук) и посвященном «мягкой силе», отмечается, что фильм «Играй, как Бэкхем» «оказал значительное влияние на развитие женского футбола в Индии». В свою очередь один из самых известных в мире британских фильмов «Четыре свадьбы и одни похороны» упоминается в качестве одного из факторов «повсеместного изменения отношения к гей-сообществу».

Еще одной важной составляющей «мягкой силы» эксперты называют туризм. И в этом случае, говорят они, воздействие британских фильмов и сериалов безусловно.

По данным британского управления по туризму VisitBritain, предоставленным “Ъ”, не менее трети потенциальных туристов хотели бы посетить и места, связанные с теми или иными фильмами и сериалами. Это, считают в ведомстве, «демонстрирует мощную связь между туризмом, кино и телевидением».

Например, 42% путешественников, приезжающих из Калифорнии, обязательно посещают место съемки сериала «Аббатство Даунтон» — замок Хайклир. Точно так же популярны и другие достопримечательности: от Глостерского собора и оксфордского Крайстчерч-колледжа (там снимались эпизоды саги о Гарри Поттере) до Старого королевского военно-морского колледжа в Гринвиче (там снимались, в частности, «Четыре свадьбы и одни похороны» и «Король говорит»).

«Это важная возможность продвигать наше знаменитое по всему миру наследие… и конвертировать желание посетить Британию в реальные бронирования, рост числа туристов, рост местной экономики»,— заметила “Ъ” директор VisitBritain Патришия Йейтс.

«Мягкая сила» — это всегда работа на национальные интересы, военно-политические, экономические или деловые. На фоне Брексита и связанных с ним проблем для Британии эта сила и умение ею пользоваться сейчас очень важны. «То, что создают британские медиа,— источник “мягкой силы” и глобального убеждения. Нам все это требуется более, чем когда-либо, в период, когда мы переделываем свои отношения с миром»,— считает генеральный директор BBC Тони Холл.

Филипп Ночевка