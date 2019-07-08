«Мягкой силе» Кремля дадут жесткий отпор

В конце минувшей недели Агентство США по международному развитию (USAID) объявило о запуске программы «по противодействию злонамеренному влиянию Кремля». Цель программы — содействовать ближним и дальним соседям России в снижении их энергетической и экономической зависимости от Москвы, борьбе с российской пропагандой и предотвращении кибератак. В МИД РФ документ назвали «голосом из прошлого», который «резко диссонирует с конструктивной тональностью» встречи президентов Путина и Трампа в Осаке. По мнению опрошенных “Ъ” экспертов, обнародование программы USAID в условиях набирающей темп предвыборной гонки в США призвано не допустить нормализации российско-американских отношений независимо от того, кто станет будущим президентом.

Представляя новую программу американского Агентства США по международному развитию на презентации в Париже, директор USAID Марк Грин напомнил: миссия возглавляемой им организации — оказание помощи государствам «на их пути к самодостаточному развитию». Главным препятствием для свободного и демократического развития стран Восточной Европы и бывшего СССР господин Грин назвал политику Москвы.

Новая программа, озаглавленная «Концепция противодействия злонамеренному влиянию Кремля», должна предоставить партнерам и союзникам США «дополнительные инструменты» для борьбы с действиями России.

«Режим в Москве является не только авторитарной силой, которая агрессивно ищет новую сферу идеологического влияния за пределами своих границ. И в Европе, и в Евразии цели, преследуемые Кремлем, очевидны.

Москва действует неумолимо, подрывая экономическую либерализацию, пытаясь остановить демократическое развитие и ослабить суверенитет отдельных государств»,— обозначил главную идею документа Марк Грин.

Как считают в USAID, российское руководство использует «обширный набор тактик и инструментов». В информационной сфере такими «инструментами» являются телеканал RT и агентство Sputnik International, на содержание которых, по оценке USAID, Москва ежегодно тратит почти $300 млн.

Частью стратегии Кремля в новом докладе названо применение экономических рычагов давления на соседей России, используя их «историческую зависимость» от поставок нефти и газа из РФ. В свою очередь, Вашингтон готов предоставить странам Восточной Европы и бывшего СССР финансовую поддержку. Одним из ключевых пунктов новой программы станет помощь странам—партнерам США в выходе «на успешные локальные и региональные рынки энергоносителей».

Такую работу USAID уже ведет на Украине и в Молдавии. Так, благодаря поддержке агентства Киев реализует проект по подключению энергосистем к поставкам из стран Центральной Европы. В свою очередь, Кишинев благодаря помощи США значительно переориентировал экспортные потоки: более 70% молдавских товаров поставляется в ЕС и лишь 16% — в Россию.

Наконец, еще одним направлением станут помощь в создании политических партий и объединений гражданских активистов, обучение приемам борьбы с коррупцией.

«Мы предлагаем необходимые инструменты политикам, ориентированным на проведение реформ, и представителям гражданского общества, чтобы противодействовать коррупционной практике, которую представители Кремля часто используют в интересах Москвы»,— сообщил господин Грин.





По его словам, помощь, оказанная USAID, позволила Украине провести «свободные и честные выборы». Агентство выделило около $2,7 млн на оборудование для предотвращения кибератак, а также провело тренинги для членов Центральной избирательной комиссии страны и наблюдателей на местах.

Не менее важной в USAID называют программу поддержки независимых СМИ. Такая программа уже реализуется в Грузии, где, по словам Марка Грина, в ней участвуют «сотни грузинских волонтеров». Кроме того, «11 независимых и ответственных» медиаресурсов в Боснии, Косово, Северной Македонии, Черногории и Сербии получили поддержку агентства. Данные о финансировании новой программы Марк Грин раскрывать не стал.

Комментируя инициативу USAID, российский МИД назвал ее «голосом из прошлого», который «резко диссонирует с конструктивной тональностью встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите "группы двадцати" в Осаке». «Влиятельные вашингтонские функционеры всеми силами стараются не допустить нормализации российско-американских отношений, разрушить их еще больше»,— отметили в МИД РФ.

Напомним, что USAID прекратило свою работу в России осенью 2012 года — еще до украинского кризиса 2014-го, в период правления президента Обамы, когда после неудачной перезагрузки отношения двух стран продолжали неуклонно ухудшаться.

Это произошло после того, как российские власти сочли характер работы USAID не всегда отвечающим заявленным целям. В сообщении МИД РФ, распространенном после принятия решения о сворачивании программ USAID в России, говорилось, что через распределение грантов агентство пыталось влиять на политические процессы и институты гражданского общества.

И вот теперь, через семь лет после ухода агентства из России, USAID продемонстрировало, что российское направление остается для него приоритетным. Но главная борьба с влиянием Кремля для USAID сейчас разворачивается на площадках третьих стран, традиционно находившихся в зоне стратегических интересов Москвы.

«Концепция откровенно направлена на насаждение русофобии в мире, особенно в соседних с нами государствах. За стремлением посеять страх перед нашей страной, запугиванием мнимым "российским вмешательством" отчетливо прослеживается желание подчинить их влиянию США, настроить против России»,— заявили по этому поводу в МИД РФ.

«В том, что доклад USAID был обнародован уже после встречи президентов Путина и Трампа на саммите G20 в Осаке, на самом деле нет ничего необычного. Бюрократическая машина в США имеет колоссальную инерцию и слабо реагирует на информационные поводы, даже если речь идет о событиях с участием американского президента. Так что, о чем бы ни договаривался президент США с Владимиром Путиным или каким-то другим лидером, "внутреннее государство" в Америке имеет свою логику и действует по своим установкам, отработанным годами»,— пояснил “Ъ” главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

По словам эксперта, несмотря на его рутинный характер, документ USAID может иметь особый резонанс в связи с набирающей обороты в США избирательной кампанией, по итогам которой в ноябре 2020 года в стране будет избран новый президент. «Президент Трамп неоднократно демонстрировал решимость сокращать расходы за пределами США, которые напрямую не ведут к решению внутренних проблем страны. Однако концепция USAID фактически противоречит этой логике Трампа, напоминая, что "внутреннее государство" в США действует по своим канонам,— отмечает Владимир Батюк и добавляет: — В ходе президентской гонки неизбежно будет всплывать вопрос о бюджетных расходах, и Дональду Трампу придется снова отстаивать свою позицию».

«При этом главная цель доклада USAID состоит в том, чтобы сохранить конфронтационную модель отношений с Россией на годы вперед независимо от того, кто станет будущим президентом США»,— резюмирует эксперт.

Кирилл Белянинов, Вашингтон; Сергей Строкань