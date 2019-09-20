Появилось видео расстрела полицейских в московском метро

У “Ъ” появилось видео покушения на полицейских в московском метро. Старший прапорщик Алексей Смирнов расстрелял двух невооруженных сотрудников управления собственной безопасности (УСБ).

Он подозревается в двух эпизодах получения взяток. Второй раз, 18 сентября, на станции метро «Рязанский проспект», Смирнов получил платочки с деньгами от гражданина Киргизии. Сотрудники УСБ Максим Веялко и Алексей Лимонов, получив показания от киргиза, вместе с понятыми пришли в комнату полиции, где находился прапорщик. Его попросили выложить все из карманов.

Когда старший лейтенант Веялко показал понятым упаковку платочков с 2 тыс. руб., Смирнов неожиданно выхватил пистолет и выстрелил в него. Офицер Веялко от полученных ран скончался.

По неофициальной информации, прапорщик, отработавший в полиции с десяток лет и не имевший нареканий по службе, занимался поборами с пассажиров, попадавшихся на незначительных нарушениях. Это приносило Смирнову, официально получавшему чуть больше 50 тыс. руб. в месяц, около 10 тыс. ежедневно.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Прапорщик брал взятки в платочках».