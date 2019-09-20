В Югре введут специальный налоговый режим для самозанятых

Власти Ханты-Мансийского автономного округа—Югры в 2020 году планируют ввести специальный налоговый режим для самозанятых. Соответствующее решение было принято 20 сентября на заседании под председательством губернатора Натальи Комаровой и при участии членов совета по развитию малого и среднего предпринимательства.

По словам госпожи Комаровой, самозанятость стала «стартовой ступенью для тех, кто раньше не думал о собственном бизнесе». Однако, добавила она, перерегистрация индивидуальных предпринимателей в разряд «самозанятых» может отрицательно повлиять на сборы в государственные внебюджетные фонды. Кроме того, еще не урегулирован вопрос защиты прав потребителей при заключении сделок с таким типом предпринимателей.

Глава отделения организации «Опора России» в ХМАО Владимир Зиновьев уверен, что специальный налоговый режим позволит самозанятым «выйти из тени, получать социальные гарантии от государства — пенсионное и медицинское обеспечение, позднее — создавать новые рабочие места.

По мнению генерального директора Сургутской Торгово-промышленной палаты Владимира Болотова, стоит подождать результаты других регионов, где уже был введен новый режим. Он предположил, что частные предприниматели могут начать переходить в разряд «самозанятых».

1 января 2019 года в четырех субъектах РФ (Москва, Татарстан, Московская и Калужская области) появился новый налоговый режим — налог на профессиональный доход (НПД) или налог для самозанятых. Предполагается, что он поможет гражданам легализовать доходы от небольшого бизнеса и подработок и избежать наказания за незаконное предпринимательство. НПД можно платить по ставке 4%, если вы принимаете деньги от физлиц, и по ставке 6%, если оплата приходит от ИП или компаний. Эксперимент продлится до 31 декабря 2028 года. С 1 июля к программе присоединилась Ростовская область. Тюменская область намерена присоединиться к эксперименту в 2020 году.