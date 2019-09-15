В Тюменской области введут налоговый режим для самозанятых

В 2020 году в Тюменской области введут специальный налоговый режим для самозанятых. Об этом объявила заместитель директора департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития РФ Олеся Тетерина на слете предпринимателей, который с 13 по 15 сентября проходит в Тюмени.

Рассматриваются два варианта распространения программы. Ввести такую модель для всех желающих регионов или, по словам госпожи Тетериной, добавить в список пилотных наиболее «сильные» регионы, в которых есть технологические возможности и создана цифровая среда (цитата по ИА «Тюменская линия»).

С 1 января 2019 года в четырех субъектах РФ (Москва, Татарстан, Московская и Калужская области) появился новый налоговый режим — налог на профессиональный доход (НПД) или налог для самозанятых. Предполагается, что он поможет гражданам легализовать доходы от небольшого бизнеса и подработок и избежать наказания за незаконное предпринимательство. НПД можно платить по ставке 4%, если вы принимаете деньги от физлиц, и по ставке 6%, если оплата приходит от ИП или компаний. Эксперимент продлится до 31 декабря 2028 года. С 1 июля к программе присоединилась Ростовская область.