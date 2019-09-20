УФАС оштрафовало «ДЛТ» за sms-рекламу и мелкий шрифт

Санкт-Петербургское УФАС России получило подтверждение оплаты двух штрафов, назначенных ОАО «ТД ЦУМ» (управляет универмагом «ДЛТ» на Большой Конюшенной улице, д.21-23) за распространение sms-рекламы без согласия абонента и размещение практически нечитаемой информации об ограничениях по скидкам на рекламном билборде.

Как сообщили в антимонопольной службе, первым штрафом (в размере 100 тыс. рублей) компания наказана по итогам рассмотрения заявления петербурженки, к которой продолжали приходить sms рекламного характера уже после ее отказа от соответствующей рассылки (нарушение ч.1 ст.18 Закона о рекламе).

Еще один штраф (в размере 110 тыс. руб.) на «ДЛТ» наложен после жалобы гражданина, не получившего скидку, обещанную на рекламном плакате. Оказалось, что ниже основного текста очень мелким шрифтом и цветом, едва отличимым от основного, там были перечислены ограничения, по которым скидка в магазине не предоставляется. Таким образом, «ДЛТ» не довел надлежащим образом до потребителей условия акции, чем нарушил ч.7 ст.5 Закона о рекламе, уточнили в УФАС.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что петербургское УФАС назначило компании ООО «СРП», учредителем которого является «Макдоналдс корпорейшн», штраф до полумиллиона рублей из-за рекламы соуса за 6 рублей. Также за незаконные sms-сообщения в Петербурге оштрафована ювелирная сеть «585».