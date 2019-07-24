Ювелирная сеть «585» оштрафована за незаконные рекламные sms-сообщения

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти признал законность штрафов, назначенных Санкт-Петербургским УФАС в отношении ООО «Регент Голд» (сеть ювелирных магазинов «585»).

Как сообщили в антимонопольной службе, организация без согласия абонентов распространяла рекламные sms-сообщения с предложением приобрести золото, бриллианты и ценные призы, чем нарушила Закон о рекламе. В соответствии с КоАП РФ, за каждое из двух зафиксированных УФАС нарушений сеть была оштрафована на 110 тыс. рублей. Оба штрафа были обжалованы в суде. Суд снизил штрафы до 100 тыс. руб. и признал их законность и обоснованность. Таким образом, ООО «Регент Голд» должно заплатить в бюджет РФ 200 тыс. руб. за два sms-сообщения.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что УФАС назначило компании ООО «СРП», учредителем которого является «Макдоналдс корпорейшн», штраф до полумиллиона рублей из-за рекламы соуса за 6 рублей.