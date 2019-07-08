УФАС назначил «Макдоналдсу» штраф до полумиллиона рублей из-за соуса за 6 рублей

По делу о рекламе «МакКомбо Чикен Макнаггетс» комиссия УФАС по Санкт-Петербургу выявила нарушения ч.7 ст.5 Закона о рекламе. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

По информации УФАС, в киоске самообслуживания «Макдоналдса» была размещена реклама комплексного предложения, на изображении которого присутствовал соус. Однако при покупке выяснилось, что он в обед не входит и за него необходимо доплатить 6 рублей. Гражданин, обнаруживший это несоответствие, обратился в Санкт-Петербургское УФАС. После рассмотрения дела ООО «СРП», учредителем которого является «Макдоналдс корпорейшн», было вынесено предписание об устранении нарушений. Материалы дела переданы уполномоченному должностному лицу антимонопольного органа для назначения штрафа, который может составить от 100 тыс. до 500 тыс. руб.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что УФАС России по Петербургу назначит административный штраф «Ароматному миру» за рекламу алкогольной продукции вблизи детской площадки.