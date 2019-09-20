Шедшего «изгонять Путина» шамана отправили в психдиспансер

Якутский шаман Александр Габышев, который пешком шел в Москву, чтобы «изгнать Путина», направлен в психоневрологический диспансер, сообщил минздрав Якутии. Шаман был задержан накануне на границе с Иркутской областью.

«В ГБУ "ЯРПНД" (Государственное бюджетное учреждение "Якутский республиканский психоневрологический диспансер".— “Ъ”“Ъ”) данному гражданину будут проведены экспертные мероприятия. Психиатрическая диагностика основывается на беседе с пациентом, уточнении истории жизни и болезни»,— говорится в сообщении Минздрава. ЯРПНД находится в Якутске.

Если у господина Габышева будут выявлены патологии, ведомство планирует оказать ему медицинскую помощь. «При необходимости могут быть привлечены социальные службы»,— заявили в ведомстве.

Позже правозащитники сообщили, что диспансер не подтвердил информации о госпитализации шамана. «Наш адвокат находится на месте. В психоневрологическом диспансере ему сказали, что такой пациент к ним не поступал. Просят направить адвокатский запрос, документ уже подготовлен и в течение сегодняшнего дня будет передан»,— сообщил координатор организации «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников «Интерфаксу». По его словам, в якутских управлениях МВД, СКР и ФСБ адвокату господина Габышева заявили об отсутствии в их производстве уголовных дел против шамана.

Напомним, по данным МВД, 61-летний шаман находился в розыске за совершение преступления на территории Якутии. Его отправили авиарейсом в Якутск для совершения следственных действий.

О задержании Александра Габышева читайте в материале “Ъ” «Шамана возвращают на родину».