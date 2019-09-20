МИД РФ считает угрозой заявление американского генерала о прорыве ПВО

МИД России воспринимает как угрозу заявления командующего операциями ВВС США в Европе генерала Джеффри Хэрригана о планах прорыва расположенной в Калининграде системы ПВО. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала такие высказывания «безответственными».

«Во-первых, мы квалифицируем это как угрозы. Во-вторых, мы квалифицируем подобные заявления как абсолютно безответственные. В-третьих, мы видим, с какой легкостью политический бомонд, в частности в США, оперирует столь серьезными и очень сложными вопросами, как мировая безопасность и стабильность»,— отметила представитель МИД РФ на брифинге. По ее словам подобные высказывания США делают, возможно, в том числе «исходя электорального процесса».

Ранее сегодня командующий операциями ВВС США в Европе генерал Джеффри Хэрриган заявил, что у Вашингтона есть план для прорыва расположенной в Калининграде системы ПВО. По словам военного, если «российская агрессия» из Калининграда «потребует ответа США», то принятые Вашингтоном меры будут «многоэлементными, своевременными и эффективными». Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил американским военным почитать историю России и «не рисковать».

В Минобороны России пока никак не прокомментировали это заявление.