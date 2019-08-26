Вратарь года — 2019/20

С новым сезоном российской премьер-лиги стартовал и традиционной конкурс «Огонька» на лучшего голкипера. Приз разыгрывается в юбилейный, 60-й раз.
Награда «Вратарь года» имени Льва Яшина, учрежденная «Огоньком», вручается ежегодно с 1960-го. Она присуждается лучшему голкиперу чемпионата России по футболу по итогам сезона. Победитель определяется в три этапа. Первый этап — голосование читателей «Огонька» на сайте журнала https://www.kommersant.ru/ogoniok за вратарей команд, участвующих в матчах премьер-лиги (по ходу сезона список номинантов может обновляться). Второй этап — выбор экспертного совета, в который входят представители судебного и тренерского сообществ, обладатели награды «Вратарь года» прежних лет, футбольные обозреватели и комментаторы. Наконец, свой голос есть и у редакции «Огонька». В конце футбольного сезона 2019/20 по итогам голосования в трех этапах будет определен лучший российский голкипер.
Первое слово за читателями. Голосуйте!
В голосовании представлены вратари, сыгравшие к седьмому туру текущего чемпионата РПЛ хотя бы один матч за свою команду. Указаны в алфавитном порядке по клубам:
Михаил Левашов («Арсенал», Тула)
Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ
Артур Нигматуллин («Арсенал», Тула)
Фото: Олег Бухарев / ТАСС
Евгений Городов («Ахмат», Грозный)
Виталий Гудиев («Ахмат», Грозный)
Фото: Игорь Озерский, Коммерсантъ
Игорь Лещук («Динамо», Москва)
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
Антон Шунин («Динамо», Москва)
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Андрей Лунев («Зенит», Санкт-Петербург)
Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ
Станислав Крицюк («Краснодар», Краснодар)
Фото: Виталий Тимкив / ТАСС
Матвей Сафонов («Краснодар», Краснодар)
Сергей Рыжиков («Крылья Советов», Самара)
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Гильерме («Локомотив», Москва)
Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ
Александр Довбня («Оренбург», Оренбург)
Александр Руденко («Оренбург», Оренбург)
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Сергей Песьяков («Ростов», Ростов-на-Дону)
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
Юрий Дюпин («Рубин», Казань)
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Сослан Джанаев («Сочи», Сочи)
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Николай Заболотный («Сочи», Сочи)
Александр Максименко («Спартак», Москва)
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
Гиорги Шелия («Тамбов», Тамбов)
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Ярослав Годзюр («Урал», Екатеринбург)
Фото: Георгий Лисицкий, Коммерсантъ
Александр Беленов («Уфа», Уфа)
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Алексей Чернов («Уфа», Уфа)
Игорь Акинфеев (ЦСКА, Москва)
Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ