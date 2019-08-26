Вратарь года — 2019/20

С новым сезоном российской премьер-лиги стартовал и традиционной конкурс «Огонька» на лучшего голкипера. Приз разыгрывается в юбилейный, 60-й раз.

Награда «Вратарь года» имени Льва Яшина, учрежденная «Огоньком», вручается ежегодно с 1960-го. Она присуждается лучшему голкиперу чемпионата России по футболу по итогам сезона. Победитель определяется в три этапа. Первый этап — голосование читателей «Огонька» на сайте журнала https://www.kommersant.ru/ogoniok за вратарей команд, участвующих в матчах премьер-лиги (по ходу сезона список номинантов может обновляться). Второй этап — выбор экспертного совета, в который входят представители судебного и тренерского сообществ, обладатели награды «Вратарь года» прежних лет, футбольные обозреватели и комментаторы. Наконец, свой голос есть и у редакции «Огонька». В конце футбольного сезона 2019/20 по итогам голосования в трех этапах будет определен лучший российский голкипер.

Первое слово за читателями. Голосуйте!

В голосовании представлены вратари, сыгравшие к седьмому туру текущего чемпионата РПЛ хотя бы один матч за свою команду. Указаны в алфавитном порядке по клубам:

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Олег Бухарев / ТАСС

Фото: РИА Новости

Фото: Игорь Озерский, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Фото: РИА Новости

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Фото: РИА Новости

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: РИА Новости

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Фото: Георгий Лисицкий, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: РИА Новости