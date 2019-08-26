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Вратарь года — 2019/20

Конкурс

Журнал "Огонёк" от , стр. 39

С новым сезоном российской премьер-лиги стартовал и традиционной конкурс «Огонька» на лучшего голкипера. Приз разыгрывается в юбилейный, 60-й раз.


Награда «Вратарь года» имени Льва Яшина, учрежденная «Огоньком», вручается ежегодно с 1960-го. Она присуждается лучшему голкиперу чемпионата России по футболу по итогам сезона. Победитель определяется в три этапа. Первый этап — голосование читателей «Огонька» на сайте журнала https://www.kommersant.ru/ogoniok за вратарей команд, участвующих в матчах премьер-лиги (по ходу сезона список номинантов может обновляться). Второй этап — выбор экспертного совета, в который входят представители судебного и тренерского сообществ, обладатели награды «Вратарь года» прежних лет, футбольные обозреватели и комментаторы. Наконец, свой голос есть и у редакции «Огонька». В конце футбольного сезона 2019/20 по итогам голосования в трех этапах будет определен лучший российский голкипер.



Первое слово за читателями. Голосуйте!


В голосовании представлены вратари, сыгравшие к седьмому туру текущего чемпионата РПЛ хотя бы один матч за свою команду. Указаны в алфавитном порядке по клубам:

Михаил Левашов («Арсенал», Тула)

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Артур Нигматуллин («Арсенал», Тула)

Фото: Олег Бухарев / ТАСС

Евгений Городов («Ахмат», Грозный)

Фото: РИА Новости

Виталий Гудиев («Ахмат», Грозный)

Фото: Игорь Озерский, Коммерсантъ

Игорь Лещук («Динамо», Москва)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Антон Шунин («Динамо», Москва)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Андрей Лунев («Зенит», Санкт-Петербург)

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Станислав Крицюк («Краснодар», Краснодар)

Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Матвей Сафонов («Краснодар», Краснодар)

Фото: РИА Новости

Сергей Рыжиков («Крылья Советов», Самара)

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Гильерме («Локомотив», Москва)

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Александр Довбня («Оренбург», Оренбург)

Фото: РИА Новости

Александр Руденко («Оренбург», Оренбург)

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Сергей Песьяков («Ростов», Ростов-на-Дону)

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Юрий Дюпин («Рубин», Казань)

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Сослан Джанаев («Сочи», Сочи)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Николай Заболотный («Сочи», Сочи)

Фото: РИА Новости

Александр Максименко («Спартак», Москва)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Гиорги Шелия («Тамбов», Тамбов)

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Ярослав Годзюр («Урал», Екатеринбург)

Фото: Георгий Лисицкий, Коммерсантъ

Александр Беленов («Уфа», Уфа)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Алексей Чернов («Уфа», Уфа)

Фото: РИА Новости

Игорь Акинфеев (ЦСКА, Москва)

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ


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