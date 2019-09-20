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16:01
Кремль не удивлен изменившейся позиции прокуратуры по делу Устинова
16:17
Украина не исключила закупку газа у России напрямую
14:16
Минобороны: Калининградская область защищена от планов «залетных американских генералов»
14:55
Австрийская прокуратура сняла обвинения с Шипулина, Логинова и Гараничева
16:50
Расстрелявшего коллег московского полицейского арестовали на два месяца
16:48
Суд арестовал двух фигурантов дела Хасавова
16:31
МИД Украины: «формулу Штайнмайера» не согласовали из-за «технического недоразумения»
16:27
ФАС оштрафовала «Яндекс» на 100 тыс. руб. за ненадлежащую контекстную рекламу
16:21
«Гаванскому синдрому» нашли новое объяснение
16:09
Появилось видео расстрела полицейских в московском метро
16:01
Мединский назвал задержание заместителя главы департамента Минкультуры «полнейшей неожиданностью»
15:52
Мосгорсуд признал законным использование в Москве химических реагентов
15:22
СМИ рассказали о новом отслеживающем устройстве Apple
15:12
Google и Facebook пригласили на заседание думской комиссии
14:37
МИД Белоруссии призвал не создавать ажиотажа вокруг интеграции с Россией
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"Коммерсантъ"
от
20.09.2019, 13:07
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