Вооружен и очень известен В Дагестане за незаконный оборот оружия взяли общественника Махи Идрисова

В Дагестане задержан общественник Махи Идрисов. В республике он известен как бывший лидер ликвидированной молодежной организации и один из лидеров местного отделения партии «Народ против коррупции», наделавшей шуму во время предвыборной кампании 2016 года, а в Чечне — как близкий друг Рамзана Кадырова и других чеченских руководителей.

По сообщению пресс-службы МВД по Дагестану, сотрудники силовых структур задержали Махи Идрисова в четверг утром. При обыске у него был обнаружен арсенал: ножи, биты, помповое ружье, три автомата Калашникова, два пистолета Стечкина, пистолет Макарова, гранаты, пистолет Ярыгина, пистолет неустановленной марки и несколько регистрационных госномеров на автомобили.

В сообщении силового ведомства Махи Идрисов был назван бывшим вице-президентом махачкалинского футбольного клуба «Анжи». Как выяснил “Ъ”, в марте 2017 года одно из местных изданий со ссылкой на собственные источники сообщило, что президент ФК «Анжи» Осман Кадиев якобы назначил Махи Идрисова на пост вице-президента клуба.

Утверждалось также, что новоиспеченный вице-президент якобы возглавлял на тот момент молодежную общественную организацию «Ахвах».

Однако официально ФК «Анжи» никогда не объявлял об этом назначении. В четверг в клубе подтвердили, что господин Идрисов никогда не работал в нем. По данным ЕГРЮЛ, дагестанская региональная молодежная общественная организация «Ахвах единый», руководителем которой значился Махи Идрисов, была учреждена в декабре 2014 года, но уже в сентябре 2016-го была ликвидирована.

Известно, что как один из лидеров регионального отделения партии «Народ против коррупции» (в Дагестане организацию называли «партией муфтията») он принимал участие в разрешении конфликтной ситуации вокруг жителя Чеченской Республики Рамазана Джалалдинова и баллотировался в 2016 году в депутаты народного собрания республики.

Личная страница господина Идрисова в Instagram, насчитывающая более 40 тыс. подписчиков, и аккаунты в других популярных соцсетях свидетельствуют о его близких отношениях и частых контактах с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и другими высокопоставленными чеченскими чиновниками и силовиками, а также с дагестанскими общественниками, спортсменами, религиозными деятелями и представителями власти.

В последнее время за господином Идрисовым закрепилась слава «неофициального представителя Рамзана Кадырова в Дагестане».

Официально к вечеру четверга республиканское МВД подтверждало лишь факт задержания общественника, однако никаких данных о том, в чем он подозревается, не сообщалось. Известно также, что операцию по задержанию проводили сотрудники управления уголовного розыска ведомства.

Неофициальные источники в правоохранительных органах республики поделились предположением, что помимо предъявления очевидной в данной ситуации ст. 222 УК РФ за незаконный оборот оружия следствие может заняться выяснением причастности Махи Идрисова к вымогательству.

Юлия Рыбина, Махачкала