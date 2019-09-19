Автодилер «Мотор ленд» подключается к банкротству экс-владельца воронежского «Гауса»

ООО «Сократ» (основное юрлицо автодилера «Мотор ленд» Евгения и Григория Катюшкиных) обратилось с заявлением о включении в реестр требований кредиторов проходящего через процедуру реструктуризации долгов владельца автосалона «Гаус» (экс-дилер Volkswagen в Воронеже) Михаила Швыдченко163,2 млн руб. Согласно сообщению финансового управляющего должника Сергея Федосеева, 155,6 млн руб. из этой суммы приходится на залог 100% доли в уставном капитале ООО «Гаус» по договорам от октября 2017 года и ноября 2018-го.

Напомним, о финансовых проблемах «Гауса» стало известно в конце прошлого года, когда клиенты компании один за другим начали заявлять о том, что внесли предоплату за автомобили, но ожидают их уже около полугода и при этом не могут добиться возврата денег. В декабре уставный капитал «Гауса» перешел под залог компании «Сократ» Евгения и Григория Катюшкиных. Именно они занялись «восстановлением нормального функционирования дилерского центра», вложив в это «десятки миллионов рублей». Взамен бизнесмены рассчитывали получить не только активы «Гауса», но и статус дилера Volkswagen. Однако российское представительство концерна передало этот статус группам «Ринг» Игоря Рябухи и «Аврора авто» Аркадия Залана, а ООО «Гаус» и сам господин Швыдченко сейчас проходят через процедуры банкротства. При этом Михаил Швыдченко находится в СИЗО в качестве подозреваемого в уголовном деле об особо крупном присвоении средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Кроме того, региональное управление СКР расследует уголовное дело о невыплате зарплаты (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, до трех лет лишения свободы) работникам «Гауса».

Подробнее о спорах вокруг имущества "Гауса" — в публикации “Ъ-Черноземье".

Мария Старикова