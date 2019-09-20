Продуктовое дело прирастает обвиняемыми

Появился новый фигурант в уголовном расследовании возможных фактов коррупции при заключении МП «Единый центр муниципального заказа» (ЕЦМЗ) контрактов с поставщиками продуктов. Обвинение в получении крупных взяток было предъявлено бывшему гендиректору Вячеславу Немцеву. Его задержали и арестовали, но в СИЗО он стал получать угрозы, и следствие решило взять его под госзащиту. Вину экс-директор не признает. Ранее обвинение было предъявлено пенсионеру Михаилу Якимчеву: бывшего заместителя министра сельского хозяйства области следствие считает вероятным посредником во взяточничестве.



Судя по картотеке рассмотрения материалов в нижегородских судах, под следствие попал бывший директор МП ЕЦМЗ Вячеслав Немцев, которого обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК «­Получение взятки в особо крупных размерах».

Муниципальное предприятие является монополистом по организации общественного питания в детсадах и школах Нижнего Новгорода. 39-летний Вячеслав Немцев возглавлял ЕЦМЗ около года и уволился по собственному желанию в июне 2018 года. Официально в СУ СК РФ по Нижегородской области не комментируют ход резонансного расследования. Как выяснил “Ъ-Приволжье”, бывшего управленца ЕЦМЗ задержали еще в июле в Краснодарском крае. Установив его местонахождение, в правоохранительных органах решили, что Вячеслав Немцев прячется от следствия: его доставили в Нижний Новгород и арестовали по решению Московского райсуда. Однако содержавшийся в общей камере следственного изолятора обвиняемый стал получать угрозы через сокамерников. При проверке этой информации следователь решил, что жизни и здоровью господина Немцева в СИЗО может реально угрожать опасность. Его освободили, поместили под домашний арест и взяли под государственную защиту (это значит, что обвиняемого экс-директора ЕЦМЗ постоянно охраняют вооруженные сотрудники спецподразделения).

Вячеслав Немцев вину в инкриминируемом ему преступлении не признает, через адвокатов он отказался от каких-либо комментариев прессе. «Единственное, что можем вам сказать: имеющиеся у него заболевания исключают пребывание в тяжелых условиях следственного изолятора. Именно по состоянию здоровья Немцев уехал жить и лечиться на юг, в более подходящий для него климат. Ни от кого он там не скрывался: официально работал, платил налоги», — отметила защитник Ольга Проскурина.

Расследование возможных фактов взяточничества в ЕЦМЗ при заключении контрактов на поставки продуктов питания идет уже достаточно давно. Как ранее писал “Ъ-Приволжье”, показания о передаче руководству муниципального предприятия миллионных откатов дали двое представителей фирм-поставщиков. Еще в середине марта по ходатайству следователей СУ СК на основе этих показаний был арестован пенсионер Анатолий Якимчев, бывший заместитель министра сельского хозяйства в правительстве губернатора Валерия Шанцева. Следствие считает его посредником, установив, что некие суммы денег переводились ему на карточку. Однако сам пенсионер вину в передаче кому-либо взяток не признавал. Отметим, что его сын Михаил Якимчев возглавлял ЕЦМЗ в 2013–2017 годах, перед тем, как гендиректором предприятия был назначен Вячеслав Немцев. Неизвестно, есть ли какие-либо претензии у следствия к Якимчеву-младшему. По неподтвержденным данным, он давно уехал за пределы Нижегородской области.

Что касается его отца Анатолия Якимчева, он неоднократно просил суд освободить его, избрав более мягкую меру пресечения: у 65-летнего мужчины тяжелые сердечные заболевания и требовалась операция, защита утверждала, что он может просто не выжить в СИЗО. С мерой пресечения бывшему чиновнику творилось что-то странное: ему неоднократно продлевали срок ареста, потом освобождали и вновь арестовывали спустя короткое время. По последним данным, пожилого мужчину в итоге все-таки на время следствия выпустили из тюрьмы, видимо, учтя его состояние здоровья. “Ъ-Приволжье” будет следить за развитием событий.

Роман Кряжев