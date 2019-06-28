В ЕЦМЗ ищут старые взятки

Нижегородский областной суд отказал переводить под домашний арест бывшего заместителя министра сельского хозяйства региона Анатолия Якимчева, который работал в правительстве Валерия Шанцева. Бывший чиновник, а ныне пенсионер, находится в тюрьме с середины марта. Пожилого мужчину подозревают в передаче «откатов» от поставщиков за заключение контрактов с нижегородским муниципальным предприятием «Единый центр муниципального заказа». Анатолий Якимчев вину в посредничестве не установленным следствием лицам отрицает.

Нижегородский облсуд рассмотрел апелляционную жалобу Анатолия Якимчева, которого обвинили в посредничестве при передаче взяток в особо крупном размере по ч. 4 ст 191.1 УК РФ. Последние пять лет бывший замминистра сельского хозяйства был на пенсии. Его арестовали 16 марта после показаний двоих представителей коммерческих фирм, сообщивших следствию, что в 2015 году через господина Якимчева передавались миллионные взятки (начинающиеся с 5% от цены заказа) за заключение с ними контрактов на поставку продуктов питания для «Единого центра муниципального заказа» (ЕЦМЗ, организатор школьного питания в Нижнем Новгороде). Его сын Михаил Якимчев возглавлял это муниципальное предприятие в 2013-2017 годах.

Пенсионер свою вину в инкриминируемом ему преступлении отрицает.

В следственном изоляторе он встретил свой 65-летний юбилей, часть предварительного заключения провел в тюремной больнице, откуда его вывозили в диагностический центр для обследования сердечных заболеваний.

Обжалуя очередное продление срока ареста, адвокат Ирина Видонова сообщила, что Анатолий Якимчев не может ни на кого оказать давление, так как свидетели по делу допрошены и очные ставки с ними проведены. Адвокат назвала абсурдными доводы следствия о том, что пенсионер может уничтожить какие-либо электронные файлы: «Он старого образца человек, вообще не умеет работать на компьютере, у него никогда не было электронной почты, а мобильный телефон кнопочный». Ирина Видонова подчеркнула, что для 65-летнего мужчины с его заболеваниями дальнейшее пребывание в тюрьме может быть опасно для жизни, а назначенную диагностами коронарографию в СИЗО сделать не могут. Плачущая жена арестанта принесла в суд множество похвальных грамот и наградной лист: господина Якимчева православным орденом награждал патриарх Кирилл.

Сам заключенный по видеосвязи из СИЗО кратко попросил отпустить его под домашний арест. Его дочь, по словам защитника, готова в кратчайшие сроки собрать денежный залог.

Прокуратура возражала против освобождения Анатолия Якимчева, и суд оставил его под стражей до середины июля. Вероятно, посадив в тюрьму бывшего замминистра, следователи добиваются от него показаний, кому могли передаваться «откаты» поставщиков ЕЦМЗ. В нижегородском СУ СК давно расследуются уголовные дела в отношении организатора школьного питания и его закупок, но никаких комментариев по этому поводу следствие не дает.

Роман Кряжев