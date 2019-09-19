Газовые переговоры между Россией, ЕС и Украиной продлились 40 минут

В Брюсселе представители России, Европейского союза и Украины провели трехсторонние консультации, основной темой которых был вопрос продления контракта на транзит газа из России в Европу. Встреча продлилась 40 минут. Конкретные объемы прокачки газа через Украину не обсуждались, были затронуты только правовые вопросы.

В переговорах участвовали министр энергетики России Александр Новак, предправления «Газпрома» Алексей Миллер, заместитель председателя Европейской комиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович, министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель и руководитель «Нафтогаза» Андрей Коболев.

По словам Александра Новака, в ходе встречи вопросы, связанные с Opal и «Северным потоком-2», не обсуждались. Сами консультации министр назвал конструктивными. «Разговор был очень конструктивный, мы услышали от украинских партнеров заинтересованность продолжать работать с января 2020 года. Они презентовали нам нормативную базу, которая будет имплементирована с 1 января 2020 года»,— цитирует господина Новака ТАСС. Стороны договорились продолжить консультации через месяц, сказал он.

По словам министра, Москва обозначила необходимость урегулировать судебные споры с Киевом в рамках мирового соглашения, чтобы обеспечить экономически целесообразные поставки газа через газотранспортную систему Украины.

Господин Новак подчеркнул, что РФ готова работать по новому европейскому законодательству и бронировать мощности для транспорта газа через Украину. Москва предложила продлить соглашение на транзит газа через Украину на короткий срок, если не будут внедрены новые требования ЕС. По словам министра, Россия уверена в продолжении поставок российского газа в 2020 году в Европу, в том числе через украинскую территорию.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель сообщил, что риск неподписания нового соглашения между Москвой и Киевом по транзиту газа через Украину после 2019 года остается, но пообещал, что представители Украины будут «максимально эффективными для того, чтобы подписать соглашение».

Действующее соглашение между «Газпромом» и «Нафтогазом» о транзите российского газа через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года. 18 сентября глава украинского Минэнерго Алексей Оржель сообщил, что Киев готов предложить Москве заключить новый транзитный договор сроком на 10 лет. в котором предусмотрен минимальный объем поставок в объеме 60 млрд куб.м газа ежегодно с возможностью увеличения до 90 млрд куб. м.

Подробнее о подготовке к трехсторонним консультациям читайте в материале “Ъ” «Консультации выходят на дистанцию».

Почему «Газпрому» для удержания европейского рынка нужна Украина — в материале “Ъ” «"Газпром" Европу не отпустит».