Консультации выходят на дистанцию

«Газпром» подходит к возобновлению консультаций с Украиной по транзиту не в лучшей форме. Компания неожиданно потеряла возможность использовать часть мощностей газопровода Opal, при этом ни «Северный поток-2», ни участок второй нитки «Турецкого потока» через Болгарию, видимо, не будут завершены до конца года, когда истекает контракт с Украиной. Но собеседники “Ъ” в отрасли не считают, что это сделает «Газпром» более уступчивым. По мнению аналитиков, сторонам следует уже сейчас подумать о том, как будет продолжаться транзит в случае затягивания переговоров.

Делегации России, Украины и Еврокомиссии 19 сентября возобновят консультации о том, что делать после 1 января 2020 года, когда истекает срок транзитного контракта «Газпрома» и «Нафтогаза». Зампред Еврокомиссии Марош Шефчович предложил заключить новый контракт на десять лет с объемом прокачки на условии ship-or-pay в 60 млрд кубометров в год, этот вариант поддерживает и Украина. «Газпром» предлагал продлить существующий транзитный контракт, причем лишь на год.

Накануне переговоров каждая из сторон постаралась укрепить свою позицию.

Так, правительство Украины после многолетних колебаний одобрило схему отделения украинской газотранспортной системы (ГТС) от «Нафтогаза» (unbundling), чего от Киева хотели европейские партнеры.

Вопреки протестам руководства самого «Нафтогаза», схема предполагает полное разделение — ГТС (в том числе подземные хранилища) передадут на 15 лет в управление компании «Магистральные газопроводы Украины», курировать которую будет Минфин, а не Минэнерго. Решение еще должна утвердить Верховная рада. Чтобы оператор смог выполнять свои функции, он должен пройти европейскую сертификацию, на что может потребоваться полгода (по оценкам PwC, который готовил схему). Таким образом, маловероятно, что оператор сможет работать уже с 1 января 2020 года.

Россия, со своей стороны, постаралась подчеркнуть успешную реализацию проектов газопроводов в обход Украины. На фоне заседания российско-болгарской межправкомиссии, которую со стороны РФ возглавляет министр промышленности Денис Мантуров, подписан контракт на укладку газопровода через Болгарию в Сербию — в него должен поступать газ из второй нитки «Турецкого потока». Денис Мантуров заявил, что труба будет готова уже к 1 января, хотя премьер Болгарии Бойко Борисов признал, что первую очередь в 308 км построят лишь «до конца января» (цитата по ТАСС). Контракт вообще предполагает строительство первой очереди за 250 дней — то есть к лету 2020 года. Таким образом, «Газпром» с 1 января сможет поставлять газ в обход Украины в Турцию и Болгарию, но не в Сербию и Венгрию.

С другими обходными газопроводами также проблемы:

«Северный поток-2» еще не получил разрешения Дании на прокладку, и если оно не будет дано до октября, строительство не удастся завершить в этом году. А мощность первого «Северного потока» теперь вновь ограничена из-за решения Суда ЕС по газопроводу Opal (см. “Ъ” от 11 сентября). Эти вопросы решаемы, но «Газпрому» нужно время, а значит, короткий контракт с Украиной. «Мы были бы готовы обсуждать контракт максимум на пять лет и с объемом не более 30 млрд кубометров в год»,— говорит собеседник “Ъ”, знакомый с позицией «Газпрома». В компании по-прежнему рассчитывают, что Дания предоставит разрешение «Северному потоку-2» до конца года. «Даже если сам газопровод не будет готов к 1 января, наличие разрешения сразу изменит ситуацию»,— говорит собеседник “Ъ”. Он полагает, что реальные переговоры стартуют ближе к концу года.

Тот факт, что завершение обходных газопроводов откладывается, имеет и положительные стороны: «Газпром» уже сейчас может оценить потребность в украинской ГТС как минимум на ближайшую перспективу, говорит Мария Белова из Vygon Consulting. По ее оценке, без «Северного потока-2» и только с одной ниткой «Турецкого потока» «Газпрому» может понадобиться до 80 млрд кубометров украинских мощностей в 2020 году. При этом, подчеркивает эксперт, Украина с 2020 года не сможет обеспечивать транзит по европейским правилам, как этого хочет Киев — нормативная база (сетевые кодексы) не готова, а новая компания-оператор ГТС пока не получила никаких активов. Было бы разумно, полагает госпожа Белова, найти временное решение или по крайней мере выработать механизм продолжения транзита на случай, если договоренность не будет достигнута к полуночи 31 декабря.

Юрий Барсуков