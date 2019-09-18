Украина предложит России новый газовый контракт на 10 лет

Украина предложит России заключить новый транзитный договор по газу сроком на 10 лет, сообщил украинский министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель. Предложение будет представлено завтра на запланированных в Брюсселе трехсторонних консультациях (Россия—ЕС— Украина) по газу.

«Мы полностью поддерживаем эту позицию — 60 млрд плюс 30 млрд на 10 лет. Будем придерживаться на переговорах этой позиции»,— сказал украинский министр (цитата по ТАСС). Ранее такой вариант контракта был озвучен председателем Еврокомиссии Марошем Шефчовичем.

Таким образом, согласно новому контракту, минимальный объем поставок составляет 60 млрд куб.м газа в год. При этом предусмотрена возможность увеличения годовых поставок до 90 млрд куб.м.

Очередной раунд консультаций о будущем транзита российского газа через Украину пройдет завтра, 19 сентября. Российскую делегацию возглавит министр энергетики Александр Новак, украинскую — его коллега Алексей Оржель. Также будут присутствовать главы «Газпрома» и «Нафтогаза». Предыдущие политические консультации состоялись 17 июля 2018 года и 21 января 2019 года. Действующий контракт истекает 31 декабря 2019 года.

О предстоящих переговорах читайте в материале “Ъ” «Консультации выходят на дистанцию».

Почему российской компании для удержания европейского рынка нужна Украина — в материале “Ъ” «“Газпром” Европу не отпустит».