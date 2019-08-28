Свердловского судью отдали под суд

Следственный комитет России (СКР) завершил уголовное дело бывшего судьи Свердловского арбитражного суда Олега Гаврюшина. По данным следствия, судья готовился к получению взятки в 14 млн руб. за помощь компании выиграть налоговый спор. Свою вину он не признал. Ранее к семи с половиной годам колонии строгого режима был приговорен его сын Андрей Гаврюшин, выступивший в качестве посредника при даче взятки.

ГСУ СКР завершило расследование уголовного дела в отношении судьи Свердловского арбитражного суда в отставке Олега Гаврюшина. Он обвиняется в покушении на получение взятки в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, в 2018 году Олег Гаврюшин должен был получить 14 млн руб. за решение по налоговому спору в пользу местной компании «Проектно-изыскательский институт ГЕО». Требуемая взятка составляла 5% от общей суммы исковых требований. Организация оспаривала решение инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Екатеринбурга от 2017 года о начислении истцу дополнительных налогов: налога на прибыль — более 111,9 млн руб.— и налога на добавленную стоимость и штрафов — порядка 102,7 млн руб. Как отмечается в картотеке судебных дел, нарушения, выявленные фискальным органом, касались работы компании в 2012–2014 годах.

В итоге представители института согласились на получение взятки, но обратились в УФСБ, где решили провести оперативный эксперимент и задержать судью с поличным.

Однако сделать это им не удалось: посредником выступил сын судьи Андрей Гаврюшин. В это время он работал специалистом группы по обеспечению деятельности судебных коллегий Арбитражного суда Уральского округа (также расположен в Екатеринбурге).

По данным следователей, 29 мая 2018 года судья Гаврюшин вынес решение об удовлетворении заявления коммерческой организации. После этого возле здания суда представители организации передали 14 млн руб. посреднику, которого задержали. Почти все деньги были «куклой», настоящие купюры составляли сумму менее 1 млн руб. Через несколько дней после того как сына судьи взяли под стражу, сам Олег Гаврюшин подал в отставку.

Андрей Гаврюшин уже приговорен Кировским райсудом Екатеринбурга к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима с лишением права занимать должности на государственной службе. Уголовное дело в отношении Олега Гаврюшина возбудили только в июне этого года «в связи с необходимостью соблюдения длительной процедуры получения разрешения Высшей квалификационной коллегии судей РФ на возбуждение уголовного дела в отношении судьи федерального арбитражного суда».

Как ранее сообщал “Ъ”, Олег Гаврюшин не согласен с версией следствия и заявлял о том, что ничего не знал о действиях своего сына. Однако следователи заявляли о наличии в материалах дела доказательств его причастности к преступной схеме. «В них есть свидетельства того, как он, не стесняясь, разговаривает о сумме взятки и возможностях ее уменьшения»,— поясняли в СКР. Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу бывшего судьи, направив материалы расследования в суд.

Анна Лапина, Екатеринбург