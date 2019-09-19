Минфин предложил отменить некоторые статьи УК для либерализации валютного контроля

Министерство финансов РФ намерено продолжить либерализацию валютного контроля в стране, сообщается на сайте ведомства. Для этого предлагается снизить административные штрафы за совершение валютных нарушений и отменить некоторые статьи Уголовного кодекса.

В частности, речь идет об отмене ст. 193 (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте) и ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Как поясняет Минфин РФ, отдельно эти преступления не являются общественно опасными, а борьба с отмыванием денежных средств осуществляется другими статьями УК РФ — 174 и 174.1. В них предлагается внести дополнения, которые позволят пресекать переводы на счета нерезидентов по документам с недостоверными основаниями, целями и назначениями.

Федеральной налоговой службе рекомендуется уточнить перечень относящихся к Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Следует установить, что в нее входят не только непосредственно входящие в нее страны, но и государства—члены региональных групп по типу ФАТФ. В качестве примера ведомство приводит комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег: туда входят Армения, Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, а также Белоруссия, Казахстан, Киргизия и другие.

«Необходимо продолжить либерализацию валютного регулирования за счет отмены требования репатриации по контрактам, заключенным в иностранной валюте, а не только поэтапной отмены требования репатриации, предусмотренного ст. 19 ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле» по контрактам, заключенным в рублях"»,— отмечается в сообщении ведомства.

Ранее продолжить либерализацию наказаний по экономическим статьям обещал президент России Владимир Путин. По словам российского лидера, «нет необходимости по экономическим статьям человека сажать за решетку, выбирать в качестве меры пресечения содержание под стражей».

О каких еще поправках к УК просит предпринимательское сообщество — в материале “Ъ FM”.