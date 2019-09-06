Путин обещал продолжить либерализацию наказаний по экономическим статьям

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности Дальнего Востока сообщил, что либерализация наказания по экономическим статьям Уголовного кодекса будет продолжена. Российский лидер также призвал согласиться, что в предпринимательской сфере «много нарушений, и государство должно обеспечить интересы общества в целом».

«Нет необходимости по экономическим статьям человека сажать за решетку, выбирать в качестве меры пресечения содержание под стражей»,— сказал господин Путин (цитата по «Интерфакс»).

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Необходимо найти баланс между интересами государства и интересами физических лиц и групп, подчеркнул президент. Он добавил, что в настоящее время уже принят ряд мероприятий, направленных на либерализацию, и работа в этом направлении будет продолжаться.

О каких поправках к УК просит предпринимательское сообщество — в материале “Ъ FM”.