Бизнесменов исключают из организованной преступности

В Госдуме готовы защитить предпринимателей от статьи об организации преступного сообщества. Первый зампред комитета по законодательству Юрий Напсо заявил "Ъ FM", что намерен в ближайшее время поработать над поправками в 210-ую статью Уголовного кодекса. Ранее стало известно о жалобе бизнес-омбудсмена Бориса Титова Владимиру Путину на необоснованные обвинения предпринимателей в организации преступного сообщества. Это позволяет следствию оказывать давление на фигурантов и сверх положенного держать их в СИЗО, уточнил омбудсмен. Почему норма, призванная бороться с бандитскими кланами, стала одной из главных угроз для бизнесменов? И как это исправить? Разбирался Григорий Колганов.

210-я статья в предпринимательском деле появляется, когда требуется увеличить сроки следствия и содержания фигуранта в изоляторе, или когда он не признает своей вины, либо же просто нужно отправить под арест бизнесмена.

Супругу Андрея Ермакова Оксану преследовали за соучастие в экономическом преступлении. Но незадолго до окончания следствия появилась 210-я статья, вспоминает Андрей. И хотя суд, как это зачастую и бывает, обвинение в участие в преступном сообществе снял, девушка провела в СИЗО больше трех лет, рассказал ее супруг: «На данный момент уже 40 месяцев Оксана находится в изоляторе, поскольку это особо тяжкая статья. Кроме того, она содержится вместе с женщинами, которым так же предъявлено особо тяжкое обвинение, чаще всего это убийство. Конечно, она много раз простужалась, болела, потому что условия там отвратительные, летом там страшная жара, зимой — страшный холод. Она страшно похудела, измоталась и измучилась».

И подобных дел, уточняет бизнес-омбудсмен Борис Титов, только за прошлый год набралось около 70. В Госдуме немало удивились и такой статистике, и самой правоприменительной практике. Не для того принимали депутаты 210-ю статью, подчеркивает первый замглавы думского комитета по законодательству Юрий Напсо: «210-я статья касается людей, которые имеют определенный статус в воровском мире, по-моему, она на предпринимателей не распространяется. Но если следователи применяют ее, значит, предприниматели могут попасть под данную статью, что все-таки неправильно.

Мы обязательно с коллегами погрузимся в эту историю сразу же в первый рабочий день».

Как же получилось так, что статья против воров в законе стала грозой предпринимателей и финансистов? Соратник Бориса Титова, глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи, предлагает почитать формулировку Уголовного кодекса — «структурированная организованная группа, действующая под единым руководством, члены которой хотят получить финансовую или иную выгоду». Это о преступном сообществе или коммерческой компании, иронизирует господин Хуруджи: «У предпринимателей деятельность структурирована. Именно слово "структурирована" звучит в статье 210. И, соответственно, очень легко в отношении любого предпринимателя поставить все с ног на голову и фактически создать на бумаге схему совершения преступления организованным преступным сообществом».

Но если сейчас следователи формально подгоняют статью под предпринимателей, смогут ли что-то изменить, например, депутаты? Управляющий партнер коллегии адвокатов «Железников и партнеры» Александр Железников сейчас как раз ведет дело, в котором к экономическим статьям добавили организацию преступного сообщества. Юрист полагает, что переписывать закон не надо, ведь среди предпринимателей тоже встречаются мафиозные кланы, главное — исправить правоприменительную практику: «"Авторитетные предприниматели" у нас были и даже есть. Многие люди, которые именуются в просторечии хлестким словом "бандиты", в более литературном варианте именуются как "авторитетные предприниматели".

У нас законодательство отнюдь не плохое, и менять надо не закон, а правоприменение.

Пока оно не будет пересмотрено, то какие законы ни принимай, большого влияния на существующую токсичную среду они не окажут».

Но вот как это сделать? Эффективных рецептов, кажется, не знает никто. Не помогают и публичные окрики президента, который не раз говорил, что предпринимателей не надо сажать в СИЗО, но те по-прежнему отправляются за решетку до суда.

Одним из самых известных фигурантов уголовного дела, включавшего 210-ю статью, стал бывший глава Коми Вячеслав Гайзер. В ходе разбирательства суд снял с него обвинения в организации преступного сообщества. В итоге чиновник получил 11 лет колонии строго режима вместо 21 года, которые просили прокуроры.