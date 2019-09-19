Счета в Великобритании и ее офшорах потребуют отчетов в ФНС Служба исключает четыре юрисдикции из реестра автоматического обмена налоговой информацией

Федеральная налоговая служба РФ (ФНС) опубликовала проект приказа, исключающий из реестра участников автоматического обмена налоговой и финансовой информацией четыре юрисдикции: популярную у россиян Великобританию и острова Мэн, Гернси и Джерси. Одновременно в реестр будут включены Панама и Израиль. Теперь с 2020 года держателям счетов в этих странах не придется отчитываться о движении средств по ним, а резиденты РФ, которые держат деньги в британских и островных банках, сохранят необходимость самостоятельного представления данных налоговой под угрозой штрафов.

ФНС опубликовала на regulation.gov.ru проект приказа, включающий в перечень государств, с которыми РФ осуществляет автоматический обмен финансовой информацией, Панаму и Израиль и исключающий из него популярные для финансовых вложений из России Великобританию и британские офшоры — острова Мэн, Гернси и Джерси. Документ вносит изменения в действующий перечень, утвержденный приказом ФНС от 4 декабря 2018 года (№ММВ-7–17/784@),— после его подписания в перечне участников автоматического информобмена останется 88 юрисдикций.

Прекращение автоматического обмена данными означает, что на российских резидентов—держателей зарубежных счетов в Великобритании и трех офшорах не распространится и отмена с 2020 года ограничений валютного контроля.

Они по-прежнему будут обязаны представлять налоговикам ежегодные отчеты о движении средств по зарубежным счетам под угрозой штрафа по ст. 15.25 КоАП.

Напомним, само законодательство о международном обмене налоговыми данными в автоматическом режиме вступило в силу в 2017 году (ФЗ-340 от 27 ноября 2017 года) и предполагает совместное отслеживание налоговыми службами стран-участниц финансовой информации и документации по международным группам компаний, в частности передачу им данных, полученных от российских организаций финансового рынка, о клиентах, не являющихся налоговыми резидентами РФ. Международно-правовой основой для этого являются Конвенция о взаимной административной помощи по налоговым делам от 25 января 1988 года, которая начала применяться в отношении РФ с 1 июля 2015 года, и многостороннее соглашение об автоматическом обмене финансовой информацией от 29 октября 2014 года, подписанное ФНС 12 мая 2016-го.

Исключение Великобритании и ее офшоров из системы обмена данными вызвано отказом Королевской налогово-таможенной службы Великобритании (HMRC) от автоматического обмена финансовой информацией с РФ (см. “Ъ” от 28 марта) через полгода после его запуска — об этом сообщала сама HMRC. Ранее в ФНС не подтверждали выход HMRC из системы обмена данными, однако констатировали, что «принятие решения о присоединении к автоматическому обмену налоговой информацией о финансовых счетах — это право каждого государства». Тогда же в службе отмечали, что отказ английской налоговой службы от автоматической передачи данных не означает полного отсутствия у ФНС данных о российских резидентах в Великобритании: между странами «налажена качественная работа по запросам», сообщали в ведомстве Михаила Мишустина.

Олег Сапожков