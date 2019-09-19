Пермскому депутату, обвиняемому в инсценировке покушения, продлили арест

Ленинский райсуд Перми продлил до 25 октября срок содержания под стражей депутату законодательного собрания Пермского края от КПРФ Илье Кузьмину. Он обвиняется в заведомо ложном доносе, который написал после инсценировки покушения на самого себя. Ему вменяется ч. 3 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос, соединенный с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления и соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения).

По версии СУ СКР по Пермскому краю, в феврале вместе с жителями Соликамска Александрой Остапчук, Олесей и Эдуардом Мельниковыми он организовал покушение на самого себя. 24 февраля Эдуард Мельников в одном из дворов Соликамска выстрелил в депутата из обреза холостыми патронами. Илья Кузьмин написал заявление в полицию и передал в качестве доказательства пуховик, капюшон которого был прострелен дробью. Сам депутат вину не признает и говорит, что это было реальное покушение.

В ходатайстве, которое огласил следователь по особо важным делам Сергей Селетков, говорилось, что срок следствия по делу продлен до 25 октября. Он отметил, что Илья Кузьмин обвиняется в совершении тяжкого преступления против правосудия и своими действиями воспрепятствовал деятельности правоохранительных органов.

По мнению следствия, находясь на свободе, Илья Кузьмин, используя свой статус депутата, а также общественное и финансовое положение, может скрыться от следствия, оказать давление на других фигурантов дела. Так, следователь отметил, что со стороны родственников на последних оказывается давление. По его словам, они пытались давить на других подозреваемых посредством телефонных звонков и на личных встречах. Из оглашенных материалов дела следует, что в них имеется скриншот сообщения, которое мать обвиняемого Юлия Клименко отправляла подозреваемой по делу Александре Остапчук.

Сам Илья Кузьмин и его адвокат просили отказать в удовлетворении ходатайства. В итоге по решению суда Илья Кузьмин останется в СИЗО до 25 октября. На следующей неделе СУ СКР планирует предъявить ему окончательное обвинение и закончить предварительное следствие.

Подробнее о деле — в публикации “Ъ-Прикамье” «Со следами на глазах».

Дмитрий Астахов, Пермь