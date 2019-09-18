Со следами на глазах

В Перми прошла пресс-конференция крайкома КПРФ, посвященная расследованию дела депутата заксобрания Ильи Кузьмина. Он находится в СИЗО по обвинению в заведомо ложном доносе, который он написал после инсценировки покушения на самого себя. Адвокат господина Кузьмина считает, что депутата решила убить бывшая подруга. После того как попытка провалилась, злоумышленники заявили об инсценировке. Впрочем, адвокат сомневается, что суд первой инстанции оправдает его подзащитного. Источники, знакомые с ходом следствия, говорят, что виновность депутата подтверждается выводами баллистической экспертизы и другими доказательствами.

Открывая пресс-конференцию, первый секретарь крайкома КПРФ Ксения Айтакова заявила, что она и другие партийцы уверены в невиновности Ильи Кузьмина. «Мы решили провести пресс-конференцию, так как близится срок продления меры пресечения, и довести до общественности факты, которые в интересах следствия не озвучиваются»,— пояснила госпожа Айтакова.

Защитник господина Кузьмина адвокат Константин Лазарев также убежден в невиновности депутата. По его словам, 19 сентября суд будет рассматривать ходатайство следствия о продлении меры пресечения обвиняемому. Затем адвокат изложил свою версию событий: «Дело основывается на отвергнутой любви. Есть барышня по фамилии Остапчук (Александра Остапчук, также проходит обвиняемой.— „Ъ-Прикамье“), у которой с Кузьминым были романтические отношения, прекратившиеся по инициативе Ильи». Как считает адвокат, в итоге госпожа Остапчук решила его убить. Для реализации умысла она подыскала супругов Мельниковых, которым по­обещала 1 млн руб., и даже пыталась взять деньги в кредит. В итоге они решили, что Эдуард Мельников должен застрелить депутата.

Вечером 24 февраля Илья Кузьмин получил звонок с предложением о встрече, на которую поехал на машине. «Он приезжает, Мельников ждет его с обрезом, спрятанным под одеждой, и идет навстречу,— продолжил повествование адвокат,— они расходятся, тот заходит за спину и хочет произвести выстрел». По словам господина Лазарева, дистанция была около четырех метров. Далее, как говорит защитник, «Илья почувствовал что-то неладное и начал поворачиваться к Мельникову лицом». В итоге из-за смены положения и ракурса цели дробь прошла рядом с головой и попала в капюшон. Господин Кузьмин начал убегать, Эдуард Мельников выстрелил во второй раз, но не попал.

Как считает Константин Лазарев, после того как план убийства не сработал, господам Мельниковым и Остапчук «умные люди посоветовали избрать позицию с инсценировкой». В итоге они дали показания, что патроны были холостые, а Эдуард Мельников стрелял в землю и воздух.

При этом адвокат утверждает, что следствие в ходе осмотра места происшествия не обнаружило следов дроби, но фактически она попала в дверь одного из подъездов. Также «на задней поверхности трико» Ильи Кузьмина нашли следы пороха. По словам господина Лазарева, он обратился к следователю с ходатайством о проведении экспертизы двери. «Они провели исследование, но применили неправильные методики, в итоге эксперт написал, что установить, есть ли следы дроби, не представляется возможным»,— утверждает защитник. Он ходатайствовал о новой экспертизе, но в ней было отказано.

Как говорит господин Лазарев, пока он не знает, какими доказательствами виновности господина Кузьмина, кроме показаний других обвиняемых, располагает следствие. Он считает, что это могут быть записи телефонных переговоров. «Не рассчитываю, что его оправдают в первой инстанции, если дело, конечно, не попадет к принципиальному судье»,— сказал адвокат.

Собеседник, знакомый с ходом следствия, говорит, что у силовиков достаточно доказательств виновности господина Кузьмина. «Никто и не отрицает, что они встречались 24 февраля и были выс­трелы, — рассказывает он.— Все это подтверждается показаниями Мельникова и Кузьмина, а также другими доказательствами». При этом изначально показания «жертвы» и «киллера» о том, «кто и где находился в момент выстрелов и куда поворачивался», были идентичны. «Но баллистическая экспертиза показала, что на стороне капюшона, в которую якобы попал Мельников, находятся не входные, а выходные отверстия,— рассказывает он.— Если принять за основу версию Кузьмина, то все должно быть наоборот».

Впрочем, Константин Лазарев говорит, что изначально депутат мог ошибиться. При этом собеседник „Ъ-Прикамье“ отмечает, что в ночь «покушения» в рамках осмотра места происшествия была произведена фотосъемка всего двора, в том числе и двери подъезда, где потом защита обнаружила следы дроби. «На фотографиях ничего такого нет»,— утверждает он. Более того, судя по тому, как стояли на месте происшествия Илья Кузьмин и Эдуард Мельников, дверь вообще находилась «чуть ли не за спиной последнего». Также он отмечает, что следов дроби и самих дробинок вообще не было обнаружено на месте происшествия, в том числе и в машинах, которые были очень плотно припаркованы во дворе.

Дмитрий Астахов