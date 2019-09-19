Роберта О'Брайена проверят кризисами на новом посту

Джона Болтона поменяли на Роберта О'Брайена. Президент США Дональд Трамп назначил нового советника по национальной безопасности. Один из ключевых постов в окружении главы государства займет юрист Роберт О'Брайен. Сейчас он работает специальным посланником президента по делам заложников. Чем еще известен Роберт О'Брайен? И как его назначение повлияет на российско-американские отношения? Разбиралась Юлия Грицай.

Роберт О'Брайен — уже четвертый советник Дональда Трампа по национальной безопасности. Его предшественника Джона Болтона называют «безжалостным чиновником-бюрократом» и боевым «ястребом». В отличие от него, О'Брайена характеризуют как человека «с приятным поведением». Юрист по образованию, он успел поработать как с демократами, так и с республиканцами. К нему с уважением относятся и в Госдепартаменте, и в Пентагоне, рассказал в эфире телеканала CNN корреспондент Борис Санчез: «Президент Трамп хочет, чтобы этот пост занимал человек, умеющий приходить к консенсусу, а не хвастун, который хочет только воевать. О'Брайен служил еще в администрации Буша, работал в ООН, помогал обучить афганских судей и юристов. Этот опыт может помочь ему, так как одна из основных директив этой администрации — вывод войск из Афганистана».

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Роберт О'Брайен успел поработать в команде нескольких госсекретарей США: Кондолизы Райс, Хиллари Клинтон и Майка Помпео. А также принять участие в президентских кампаниях республиканцев Митта Ромни, Теда Круза и Скотта Уокера. В копилке О'Брайена есть даже книга под названием «Пока Америка спала: Как восстановить американское лидерство в кризисном мире». Автор жестко раскритиковал Барака Обаму за слишком мягкую внешнюю политику. О том, как на самом деле должны вести себя США, О'Брайен после публикации книги рассказал в интервью каналу Newsmax TV.

Роберт О'Брайен, советник по национальной безопасности США: «Нам нужно восстановить нашу армию. За восемь лет правления Обамы она оказалась истреблена. Наши противники — русские, иранцы, китайцы — тоже это видят и позволяют себе вольности. Россия в Сирии, на Украине, в Грузии, в Молдавии. Она угрожает Прибалтике и Польше. Мы должны поддержать наших союзников. Нам также нужно восстановить американскую экономику, чтобы мы смогли позволить себе содержать армию».

В последнее время Роберт О'Брайен был спецпосланником президента по делам заложников и, по словам Дональда Трампа, освободил 38 американцев. Помог реперу A$AP Rocky, который со своей командой устроил массовую драку во время гастролей в Швеции и был арестован. Теперь же О'Брайену предстоит разрешение сразу нескольких кризисов.

Но формировать внешнеполитическую линию будет все-таки сам Дональд Трамп, в том числе, и в отношении России, говорит заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов: «Трамп совершенно четко дал понять, что именно он принимает все решения. Он нуждается в человеке, который будет смотреть ему в рот и ни в коем случае не возражать. При этом на российском направлении лично президент Трамп придерживается достаточно жесткой, но взвешенно конструктивной позиции.

Он не скрывает, что заинтересован в том, чтобы попытаться наладить с Россией отношения. По крайней мере, сбить степень эскалации».

Однако начать свою карьеру на новом посту Роберту О'Брайену придется все же не с российской темы. Его первым тестом на прочность станет Иран. Ведь вице-президент США Майк Пенс намекал, что при необходимости США готовы даже к военным действиям в Персидском заливе.

Назначение Роберта О'Брайена на пост советника по национальной безопасности уже прокомментировал его бывший начальник Майк Помпео. Госсекретарь США заявил, что О'Брайен будет проводить курс «на лидерство Америки с позиции силы».