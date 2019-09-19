19 сентября, четверг
Войти в профиль
Радио «Ъ FM»

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Фото: Tom Brenner / Reuters

Роберта О'Брайена проверят кризисами на новом посту

Какой линии будет придерживаться советник президента США по нацбезопасности

от

Джона Болтона поменяли на Роберта О'Брайена. Президент США Дональд Трамп назначил нового советника по национальной безопасности. Один из ключевых постов в окружении главы государства займет юрист Роберт О'Брайен. Сейчас он работает специальным посланником президента по делам заложников. Чем еще известен Роберт О'Брайен? И как его назначение повлияет на российско-американские отношения? Разбиралась Юлия Грицай.


Роберт О'Брайен — уже четвертый советник Дональда Трампа по национальной безопасности. Его предшественника Джона Болтона называют «безжалостным чиновником-бюрократом» и боевым «ястребом». В отличие от него, О'Брайена характеризуют как человека «с приятным поведением». Юрист по образованию, он успел поработать как с демократами, так и с республиканцами. К нему с уважением относятся и в Госдепартаменте, и в Пентагоне, рассказал в эфире телеканала CNN корреспондент Борис Санчез: «Президент Трамп хочет, чтобы этот пост занимал человек, умеющий приходить к консенсусу, а не хвастун, который хочет только воевать. О'Брайен служил еще в администрации Буша, работал в ООН, помогал обучить афганских судей и юристов. Этот опыт может помочь ему, так как одна из основных директив этой администрации — вывод войск из Афганистана».

Пять фактов о новом советнике президента Дональда Трампа по нацбезопасности

Читать далее

Роберт О'Брайен успел поработать в команде нескольких госсекретарей США: Кондолизы Райс, Хиллари Клинтон и Майка Помпео. А также принять участие в президентских кампаниях республиканцев Митта Ромни, Теда Круза и Скотта Уокера. В копилке О'Брайена есть даже книга под названием «Пока Америка спала: Как восстановить американское лидерство в кризисном мире». Автор жестко раскритиковал Барака Обаму за слишком мягкую внешнюю политику. О том, как на самом деле должны вести себя США, О'Брайен после публикации книги рассказал в интервью каналу Newsmax TV.

Роберт О'Брайен, советник по национальной безопасности США:

«Нам нужно восстановить нашу армию. За восемь лет правления Обамы она оказалась истреблена. Наши противники — русские, иранцы, китайцы — тоже это видят и позволяют себе вольности. Россия в Сирии, на Украине, в Грузии, в Молдавии. Она угрожает Прибалтике и Польше. Мы должны поддержать наших союзников. Нам также нужно восстановить американскую экономику, чтобы мы смогли позволить себе содержать армию».

В последнее время Роберт О'Брайен был спецпосланником президента по делам заложников и, по словам Дональда Трампа, освободил 38 американцев. Помог реперу A$AP Rocky, который со своей командой устроил массовую драку во время гастролей в Швеции и был арестован. Теперь же О'Брайену предстоит разрешение сразу нескольких кризисов.

Но формировать внешнеполитическую линию будет все-таки сам Дональд Трамп, в том числе, и в отношении России, говорит заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов: «Трамп совершенно четко дал понять, что именно он принимает все решения. Он нуждается в человеке, который будет смотреть ему в рот и ни в коем случае не возражать. При этом на российском направлении лично президент Трамп придерживается достаточно жесткой, но взвешенно конструктивной позиции.

Он не скрывает, что заинтересован в том, чтобы попытаться наладить с Россией отношения. По крайней мере, сбить степень эскалации».



Однако начать свою карьеру на новом посту Роберту О'Брайену придется все же не с российской темы. Его первым тестом на прочность станет Иран. Ведь вице-президент США Майк Пенс намекал, что при необходимости США готовы даже к военным действиям в Персидском заливе.

Назначение Роберта О'Брайена на пост советника по национальной безопасности уже прокомментировал его бывший начальник Майк Помпео. Госсекретарь США заявил, что О'Брайен будет проводить курс «на лидерство Америки с позиции силы».

Комментарии

Печать

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя