Видео не видимо

В российском судопроизводстве наметилась новая тенденция: в уголовных делах, связанных с протестами, судьи отказываются рассматривать предоставленные защитой видеозаписи с места совершения предполагаемого преступления. Результатом становятся обвинительные приговоры с длительными тюремными сроками, после чего и оппозиция, и сторонники власти практически в одинаковых выражениях возмущенно заявляют о недоверии российской судебной системе. Адвокаты считают такое поведение судей логичным развитием практики с административными делами против протестующих, когда суд «не имеет оснований не доверять» показаниям полиции и полностью игнорирует доводы защиты. Опрошенные “Ъ” бывшие российские судьи также не согласны с решениями коллег.
Сегодня Тверской районный суд приговорил к трем с половиной годам колонии 24-летнего актера Павла Устинова.
На прошлой неделе прокуратура потребовала отправить молодого человека в колонию на 6 лет за «применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти» (ч. 2 ст. 318 УК). Следствие утверждало, что господин Устинов активно участвовал в несогласованной акции 3 августа, выкрикивал политические лозунги, а во время задержания вывихнул руку бойцу Росгвардии Александру Лягину.
Обвиняемый заявлял на суде, что не интересуется политикой, ничего не знал о протестной акции, на площади оказался случайно и никаких лозунгов не выкрикивал. Он утверждает, что не применял насилия против неожиданно напавших на него росгвардейцев. Адвокаты Павла Устинова предоставили суду две видеозаписи — прямой эфир телеканала «Дождь» и Facebook-трансляцию сотрудника Amnesty International Олега Козловского.
Тем не менее судья Алексей Криворучко отказался смотреть видеозаписи. Вместо этого он приобщил предоставленное прокуратурой короткое видео, на котором нет ситуации перед задержанием.
Похожая ситуация произошла в начале сентября при рассмотрении дела 34-летнего программиста и активиста Константина Котова, которого обвинили по так называемой дадинской статье (ст. 212.1 УК РФ) — за троекратное нарушение правил публичных мероприятий в течение 180 дней. Поводом для возбуждения уголовного дела стало третье задержание: полицейские утверждали, что на несанкционированной акции 10 августа он «скандировал лозунги» и «участвовал в перекрытии движения». Адвокат Мария Эйсмонт просила суд изучить три видеозаписи, которые, по ее мнению, полностью «доказывают невиновность Котова»: прямой эфир издания SotaVision, Facebook-трансляцию активиста Вадима Кантора и видео с уличных камер наблюдения, предоставленных департаментом информационных технологий Москвы.
Но судья Станислав Минин отказался рассматривать видеозаписи, «поскольку неизвестно, каким образом они предоставлены». В итоге Константина Котова приговорили к четырем годам колонии.
Адвокаты, чьи ходатайства о просмотре видеозаписи были отклонены судьями Мининым и Криворучко, считают эти решения «полностью незаконными».
«Я, к сожалению, не мог присутствовать, потому что у меня была в это время неотложная репетиция к спектаклю, который 16 сентября должен идти. А так бы я был там. Но есть вещи, которые я не могу отменить. Я слышал про 3,5 года. Но мы будем дальше бороться за установление справедливости. Я скажу мягко, не буду говорить эмоционально, поскольку это может повредить делу, но я категорически считаю это несправедливым и не соответствующим действительности и истине. Для меня совершенно очевидна его невиновность. Я не понимаю, просто возмущен: невиновный человек должен просидеть почему-то 3,5 года, потому что попался под горячую руку кому-то. Я не буду дальше разворачивать, но считаю это просто преступной несправедливостью. Поэтому буду бороться, не я один, будем бороться всей школой, всеми силами, которые вокруг этой несправедливости собираются, чтобы ей противостоять».
Источник: «"Видеозаписи сыграли не на пользу Павлу Устинову"»
«Доказательство — это сведения о фактах, которые имеют отношение к делу. Логика здравого смысла говорит, что сначала такое доказательство должно быть исследовано, а уже потом суд дает ему оценку,— сказала “Ъ” адвокат Константина Котова Мария Эйсмонт.— А судья говорит: "Мне не интересно смотреть ваше видео". Как так? Ведь там запечатлено ровно то, что мы сейчас рассматриваем. Судья нарушает закон, отказывая защите в предоставлении доказательств, которые допустимы, получены законным путем и имеют отношение к делу».
Ранее российские суды точно так же рассматривали административные протестные дела, говорит адвокат, но там цена вопроса — штраф или 15 суток ареста. Теперь ставки поднялись: отказ суда посмотреть видеозапись оборачивается годами лишения свободы. «Мы наблюдаем, что в Москве процесс по административным правонарушениям превратился в полную формальность, когда судья часто отказывает во всех ходатайствах, ничего не смотрит, никого не вызывает. Дело Котова продемонстрировало яркую картину, когда худшее в практике московских судов из административных дел перекочевало в уголовный процесс»,— считает госпожа Эйсмонт.
Федеральный судья в отставке, депутат Мосгордумы Сергей Савостьянов рассказал “Ъ”, что российское законодательство действительно дает судьям полномочия «достаточно свободно оценивать доказательства». «Не само это правило порочно — порочна сложившаяся практика различного отношения судей к сторонам защиты и обвинения»,— считает господин Савостьянов. По его мнению, судья должен принимать все предоставленные сторонами доказательства, если они связаны с делом, а уже потом может дать им оценку. «Более того, судья должен подробно объяснить, почему он верит или не верит видеозаписи,— сказал господин Савостьянов.— Хотелось бы, чтобы правоприменители не ленились и больше высказывались, поясняли свои решения».
«Чтобы решить вопрос о приобщении к материалам дела видеозаписи, суд должен с ней ознакомиться. Это азбука,— сказала “Ъ” заместитель председателя Конституционного суда (КС) в отставке Тамара Морщакова.— Исследование доказательств — дело именно самого суда. Стороны предъявляют ходатайство, и оно не может быть не рассмотрено, а материал, который предоставляется, не может не обозреваться. Только после этого надо решить вопрос, можно приобщить доказательство к делу или нет. И совсем не потому, хочется или не хочется судье. А исходя из того, удалось ли на видеозаписи зафиксировать происходящее».
Отметим, что такие значительные сроки наказания на фоне отказа судей рассмотреть представленные защитой видеозаписи вызвали практически одинаковую реакцию и у оппозиционеров, и у сторонников действующей власти.
«Судья Минин отказался просто взглянуть на запись камер наблюдения, где видно, что Константина задержали на выходе из метро»,— написал в своем Telegram-канале не допущенный к выборам в Мосгордуму лидер незарегистрированной Партии перемен Дмитрий Гудков. Политик подчеркнул, что судья Минин ранее назначал и ему 30 суток административного ареста за «организацию несогласованной акции»: «Он вытер ноги обо всех нас. Потому что он не судья, а динамик в телефонной трубке. Хватит называть людей в черных платьишках судьями».
«Суд отказывает в просмотре видео, которое опровергает показания явно заряженных свидетелей, и закрывает человека на четыре года. Это просто выводит из себя,— заявила гендиректор "Матч ТВ" Тина Канделаки в своем Telegram-канале.— У нас что, в мантии сидят бесчувственные машины?! Если судья плюет на закон, то именем Российской Федерации он никаких решений выносить не должен».
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