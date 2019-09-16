Видео не видимо

В российском судопроизводстве наметилась новая тенденция: в уголовных делах, связанных с протестами, судьи отказываются рассматривать предоставленные защитой видеозаписи с места совершения предполагаемого преступления. Результатом становятся обвинительные приговоры с длительными тюремными сроками, после чего и оппозиция, и сторонники власти практически в одинаковых выражениях возмущенно заявляют о недоверии российской судебной системе. Адвокаты считают такое поведение судей логичным развитием практики с административными делами против протестующих, когда суд «не имеет оснований не доверять» показаниям полиции и полностью игнорирует доводы защиты. Опрошенные “Ъ” бывшие российские судьи также не согласны с решениями коллег.

Сегодня Тверской районный суд приговорил к трем с половиной годам колонии 24-летнего актера Павла Устинова.

На прошлой неделе прокуратура потребовала отправить молодого человека в колонию на 6 лет за «применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти» (ч. 2 ст. 318 УК). Следствие утверждало, что господин Устинов активно участвовал в несогласованной акции 3 августа, выкрикивал политические лозунги, а во время задержания вывихнул руку бойцу Росгвардии Александру Лягину.

Обвиняемый заявлял на суде, что не интересуется политикой, ничего не знал о протестной акции, на площади оказался случайно и никаких лозунгов не выкрикивал. Он утверждает, что не применял насилия против неожиданно напавших на него росгвардейцев. Адвокаты Павла Устинова предоставили суду две видеозаписи — прямой эфир телеканала «Дождь» и Facebook-трансляцию сотрудника Amnesty International Олега Козловского.

По мнению защиты, оба видео «изобличают во лжи потерпевшего» и других свидетелей из числа сотрудников Росгвардии — на них Павел Устинов ничего не скандирует, не дает иных поводов к задержанию, и не оказывает активного сопротивления.

Тем не менее судья Алексей Криворучко отказался смотреть видеозаписи. Вместо этого он приобщил предоставленное прокуратурой короткое видео, на котором нет ситуации перед задержанием.

Похожая ситуация произошла в начале сентября при рассмотрении дела 34-летнего программиста и активиста Константина Котова, которого обвинили по так называемой дадинской статье (ст. 212.1 УК РФ) — за троекратное нарушение правил публичных мероприятий в течение 180 дней. Поводом для возбуждения уголовного дела стало третье задержание: полицейские утверждали, что на несанкционированной акции 10 августа он «скандировал лозунги» и «участвовал в перекрытии движения». Адвокат Мария Эйсмонт просила суд изучить три видеозаписи, которые, по ее мнению, полностью «доказывают невиновность Котова»: прямой эфир издания SotaVision, Facebook-трансляцию активиста Вадима Кантора и видео с уличных камер наблюдения, предоставленных департаментом информационных технологий Москвы.

По словам защиты, на записях видно, что Константин Котов «никаких активных действий не совершал»: он вышел из метро и спокойно шел по улице примерно 30 секунд, после чего был задержан.

Но судья Станислав Минин отказался рассматривать видеозаписи, «поскольку неизвестно, каким образом они предоставлены». В итоге Константина Котова приговорили к четырем годам колонии.

Адвокаты, чьи ходатайства о просмотре видеозаписи были отклонены судьями Мининым и Криворучко, считают эти решения «полностью незаконными».

Худрук Высшей школы сценических искусств Константин Райкин в эфире “Ъ FM”: «Я, к сожалению, не мог присутствовать, потому что у меня была в это время неотложная репетиция к спектаклю, который 16 сентября должен идти. А так бы я был там. Но есть вещи, которые я не могу отменить. Я слышал про 3,5 года. Но мы будем дальше бороться за установление справедливости. Я скажу мягко, не буду говорить эмоционально, поскольку это может повредить делу, но я категорически считаю это несправедливым и не соответствующим действительности и истине. Для меня совершенно очевидна его невиновность. Я не понимаю, просто возмущен: невиновный человек должен просидеть почему-то 3,5 года, потому что попался под горячую руку кому-то. Я не буду дальше разворачивать, но считаю это просто преступной несправедливостью. Поэтому буду бороться, не я один, будем бороться всей школой, всеми силами, которые вокруг этой несправедливости собираются, чтобы ей противостоять». Источник: «"Видеозаписи сыграли не на пользу Павлу Устинову"»

«Доказательство — это сведения о фактах, которые имеют отношение к делу. Логика здравого смысла говорит, что сначала такое доказательство должно быть исследовано, а уже потом суд дает ему оценку,— сказала “Ъ” адвокат Константина Котова Мария Эйсмонт.— А судья говорит: "Мне не интересно смотреть ваше видео". Как так? Ведь там запечатлено ровно то, что мы сейчас рассматриваем. Судья нарушает закон, отказывая защите в предоставлении доказательств, которые допустимы, получены законным путем и имеют отношение к делу».

Ранее российские суды точно так же рассматривали административные протестные дела, говорит адвокат, но там цена вопроса — штраф или 15 суток ареста. Теперь ставки поднялись: отказ суда посмотреть видеозапись оборачивается годами лишения свободы. «Мы наблюдаем, что в Москве процесс по административным правонарушениям превратился в полную формальность, когда судья часто отказывает во всех ходатайствах, ничего не смотрит, никого не вызывает. Дело Котова продемонстрировало яркую картину, когда худшее в практике московских судов из административных дел перекочевало в уголовный процесс»,— считает госпожа Эйсмонт.

Федеральный судья в отставке, депутат Мосгордумы Сергей Савостьянов рассказал “Ъ”, что российское законодательство действительно дает судьям полномочия «достаточно свободно оценивать доказательства». «Не само это правило порочно — порочна сложившаяся практика различного отношения судей к сторонам защиты и обвинения»,— считает господин Савостьянов. По его мнению, судья должен принимать все предоставленные сторонами доказательства, если они связаны с делом, а уже потом может дать им оценку. «Более того, судья должен подробно объяснить, почему он верит или не верит видеозаписи,— сказал господин Савостьянов.— Хотелось бы, чтобы правоприменители не ленились и больше высказывались, поясняли свои решения».

«Чтобы решить вопрос о приобщении к материалам дела видеозаписи, суд должен с ней ознакомиться. Это азбука,— сказала “Ъ” заместитель председателя Конституционного суда (КС) в отставке Тамара Морщакова.— Исследование доказательств — дело именно самого суда. Стороны предъявляют ходатайство, и оно не может быть не рассмотрено, а материал, который предоставляется, не может не обозреваться. Только после этого надо решить вопрос, можно приобщить доказательство к делу или нет. И совсем не потому, хочется или не хочется судье. А исходя из того, удалось ли на видеозаписи зафиксировать происходящее».

Если суд даже не смотрит видеозапись, он нарушает требования процедуры о приобщении к делу доказательств, говорит судья КС в отставке, «но это очевидная вещь, где даже не нужно комментария специалиста».

Отметим, что такие значительные сроки наказания на фоне отказа судей рассмотреть представленные защитой видеозаписи вызвали практически одинаковую реакцию и у оппозиционеров, и у сторонников действующей власти.

«Судья Минин отказался просто взглянуть на запись камер наблюдения, где видно, что Константина задержали на выходе из метро»,— написал в своем Telegram-канале не допущенный к выборам в Мосгордуму лидер незарегистрированной Партии перемен Дмитрий Гудков. Политик подчеркнул, что судья Минин ранее назначал и ему 30 суток административного ареста за «организацию несогласованной акции»: «Он вытер ноги обо всех нас. Потому что он не судья, а динамик в телефонной трубке. Хватит называть людей в черных платьишках судьями».

«Суд отказывает в просмотре видео, которое опровергает показания явно заряженных свидетелей, и закрывает человека на четыре года. Это просто выводит из себя,— заявила гендиректор "Матч ТВ" Тина Канделаки в своем Telegram-канале.— У нас что, в мантии сидят бесчувственные машины?! Если судья плюет на закон, то именем Российской Федерации он никаких решений выносить не должен».

Александр Черных, Мария Литвинова