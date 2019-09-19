Банки России в августе сократили выдачу ипотечных кредитов на 20%

Российские банки в августе выдали 96,54 тыс. кредитов на общую сумму 211,73 млрд руб., сообщило Объединенное кредитное бюро (ОКБ). Это на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом средний чек по ипотеке за год увеличился на 6%, до 2,19 млн руб. с 2,06 млн руб.

«Рынок ипотеки продолжает снижаться в годовом отношении, несмотря на небольшой прирост в августе относительно июля. В августе 2019 года количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков, снизилось на 20% в годовом отношении, при этом объемы выданных кредитов снизились на 15%»,— говорится в сообщении ОКБ (цитата по «РИА Новости»).

По данным бюро, лидером по темпам роста объемов кредитования стал сегмент кредитов наличными. Количество таких кредитов выросло в годовом отношении на 8%, а объемы — на 11%. В августе банки выдали 1,6 млн кредитов на 431,55 млрд руб. Средний чек по кредиту наличными вырос на 3%: до 269 тыс. руб. с 261 тыс. руб. Также на 5% выросли количество и объемы новых автокредитов. В августе было выдано 60,69 тыс. кредитов на 49,94 млрд руб. Средняя сумма автокредита осталась на уровне 823 тыс. руб.

По данным ОКБ, в августе было выдано 3,48 млн новых кредитов общим объемом свыше 807,56 млрд руб. Количество и объемы кредитов выросли на 1% по сравнению с августом 2018 года (3,46 млн кредитов на 802,4 млрд руб.). За восемь месяцев банки выдали 25,78 млн кредитов на сумму 5,87 трлн руб.

Ранее банки резко активизировали привлечение потенциальных заемщиков из-за грядущих ограничения предельной долговой нагрузки на заемщиков: без нагрузки на капитал закредитованным гражданам можно выдать ссуду лишь до 1 октября.

Банкиры вернулись к проверенной практике — покупке баз контактов у ритейла. Через полтора месяца шквал предложений сократится, и продвижение кредитных продуктов будет направлено прежде всего на зарплатных и привилегированных клиентов, а также кросс-продажи.

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