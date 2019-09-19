Иностранный язык просят оставить необязательным

Обязательный ЕГЭ по иностранному языку попросили отменить. В Национальном родительском комитете уверены, что он добавит нагрузки школьникам — им придется готовиться к экзамену в ущерб другим обязательным тестированиям. Язык, как там считают, нужен далеко не всем. А чиновники с этим не согласны. В Минпросвещения называют знание иностранного важным навыком, который необходим и в рабочих профессиях. Необходим ли обязательный ЕГЭ по языкам? И смогут ли школьники его сдать? Об этом — Иван Корякин.

В этом году ЕГЭ по английскому сдали 83 тыс. выпускников — каждый десятый школьник. Если через три года сдавать будут все, как того хочет Минпросвещения, статистика будет не самой хорошей, говорит преподаватель английского языка Мария Королева: «Экзамен адекватный. Он достаточно непростого уровня. Сдадут его только те ребята, которые углубленно его изучают. Обычному школьнику с базовой программой будет сложно. Он получит баллы, но они просто будут недостаточно высокими и не пригодятся ему, наверное, для поступления в вуз».

Именно об этом и говорят в Национальном родительском комитете: английский или любой другой иностранный важен, но не у всех школьников есть необходимость сдавать по нему ЕГЭ. Или хотя бы желание. Более того, к нему же надо готовиться, а значит, изучение других обязательных предметов пострадает, отмечает председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец: «Силы, которые дети должны тратить на русский и математику, на дополнительные предметы, они будут тратить и на иностранный язык, который, может быть, в жизни им не пригодится.

Пусть ЕГЭ по иностранному языку дети сдают на добровольной основе, в том случае, если им в дальнейшем необходимы знания языка, либо их требует та специальность, которую они для себя выбирают».

Поэтому выбор стоит оставить за школьниками, продолжает Мария Королева. К слову, она преподает английский в городе Кирово-Чепецк. «Это все равно должен решать ребенок вместе с родителями, сдавать ему этот экзамен или нет, пригодится ему этот навык или нет. Не все же куда-то выезжают, не все работают на достаточно высокооплачиваемых работах. Не всем нужен английский язык»,— резюмирует Королева.

Но Минпросвещения, видимо, решило за детей и их родителей. Хотя там резонно подчеркивают: «знание иностранного языка — это крайне важный и востребованный навык на рынке труда». И здесь трудно поспорить, потому что на английском проводят собеседования и преподают в университетах. Другое дело, что иностранный едва ли понадобится механизатору, который окончит сельскую школу, где просто нет лингафонного оборудования. Но ему язык все равно придется сдавать, даже если он уйдет после девятого — ОГЭ по иностранному станет обязательным уже в следующем году. Что об этом думает глава Минпромсвящения Ольга Васильева? «Я с ужасом думаю про 2020 год,— признавала она ранее. — Будем смотреть». Но с иностранным языком действительно надо что-то делать. Одного экзамена мало — необходимо системно поднимать уровень изучения, считает директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина: «К 2022 году это сделать чрезвычайно сложно. У нас появилось разделение на базовую и профильную математику. Я боюсь, что так примерно будет решена проблема и здесь.

Если вам это не нужно, то вы выбираете себе некий базовый уровень, сдаете и потом никак не используете. Поэтому будет он обязательным или нет, кардинальных улучшения это не вызовет».

Особенно ярким «экзаменом» по английскому для россиян стал чемпионат мира по футболу. О проблемах с коммуникацией говорил почти каждый иностранный болельщик. А по данным рейтинга Education First, в 2017 году Россия заняла одно из последних мест в Европе по уровню владения английским. Желание чиновников это исправить понятно. Но с введением ЕГЭ основная нагрузка, скорее всего, ляжет на репетиторов и семейные бюджеты.

Со следующего года третьим обязательным экзаменом после 11 класса станет история. ЕГЭ по английскому пока начнут сдавать в пилотном режиме в 19 регионах.