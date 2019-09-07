ЕГЭ устроили экзамен

Общественная палата РФ подвела итоги опроса об отношении россиян к ЕГЭ, запущенного в мае. Как стало известно “Ъ”, около 80% из 85 тыс. опрошенных не считают, что ЕГЭ обеспечивает справедливость при проверке знаний и помогает бороться с коррупцией при зачислении в вузы. Заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев заявил “Ъ” в связи с этим, что «очень живучи» «негативные представления о ЕГЭ, сложившиеся в обществе», особенно «среди старшего поколения, не сталкивавшегося с ЕГЭ на личном опыте».

В онлайн-опросе, организованном комиссией ОП РФ по развитию науки и образования, приняли участие около 85 тыс. человек из 85 регионов РФ. Им предлагалось ответить, с какими утверждениями о Едином государственном экзамене они согласны. Выяснилось, что только 20% россиян считают, что ЕГЭ обеспечивает справедливость при проверке знаний школьников, и только около 30% — что ЕГЭ обеспечивает равенство при поступлении в вузы.

Всего 15% опрошенных считают, что ЕГЭ помогает бороться с коррупцией при зачислении абитуриентов в вузы, а 40% отмечают, что ЕГЭ приводит к снижению качества образования.

57% респондентов уверены, что ЕГЭ не дает объективной оценки знаний.

В качестве альтернативы ЕГЭ почти 27% опрошенных называют выпускные экзамены в школах и централизованные вступительные экзамены в вузах. Около 22% считают, что ЕГЭ могут заменить централизованные выпускные экзамены в школах и вступительные экзамены отдельно в каждом вузе. При этом более 22% не видят альтернативных ЕГЭ вариантов экзаменов.

Около 40% респондентов признают, что находят достаточно информации про ЕГЭ в открытом доступе. Однако около 21% говорят, что им недостаточно информации о процедурах составления контрольно-измерительных материалов (КИМ). Почти 23% заявляют о нехватке информации о качестве заданий КИМ, еще 24% — что им не хватает информации о критериях оценок экспертов, проверяющих задания части «С» (письменная часть с развернутыми ответами). Примерно 18%, 17% и 16% соответственно заявляют о нехватке информации о сопоставимости вариантов КИМ по регионам и по годам, о процедурах установления минимальных пороговых баллов и о процедурах перевода «сырых» тестовых баллов ЕГЭ в итоговые.

Заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев заявил “Ъ”, что «к сожалению, негативные представления о ЕГЭ, сложившиеся в обществе, когда делались еще только первые шаги по введению этого экзамена, очень живучи», особенно среди «старшего поколения, не сталкивавшегося с ЕГЭ на личном опыте».

По его словам, нынешний ЕГЭ «не имеет ничего общего с натаскиванием на шаблоны и примитивными тестами-угадайками, которые высмеивали юмористы на заре введения единого госэкзамена». В Рособрнадзоре также поясняют, что из ЕГЭ практически по всем предметам была исключена так называемая тестовая часть, появился широкий спектр заданий, требующих «умения анализировать и систематизировать информацию, решать задачи практического содержания и аргументировать свое мнение».

Отметим, что, например, в 2013 году, по данным опроса ФОМ, 37% россиян считали, что после введения ЕГЭ уровень знаний учеников снизился, и только 16% — что он стал выше. 64% опрошенных тогда полагали, что система выпускных экзаменов позволяла оценить знания более объективно, чем ЕГЭ. Уже в 2016 году ВЦИОМ опросил преподавателей, выпускников и родителей из 20 регионов. Тогда 80% учителей выпускных классов и 60% выпускников школ отмечали, что тесты и задания отражают реальные знания учащихся.

Накануне глава Сбербанка Герман Греф в рамках Восточного экономического форума представил результаты опроса ФОМ и Высшей школы экономики, согласно которому более 50% школьников не могут успешно сдать ЕГЭ без репетиторов. Отвечая на вопрос «Как вы оцениваете качество российского школьного образования?», согласно презентации господина Грефа, 44% респондентов оценили его как среднее, 28% — как плохое, 14% — как хорошее и еще 14% затруднились ответить. В то же время глава PISA (тест, оценивающий грамотность школьников в разных странах мира и умение применять знания на практике, проходящий один раз в три года) Андреас Шляйхер в интервью “Ъ” в июле заявлял, что «ЕГЭ спровоцировал позитивную динамику во всех основных предметных областях». «Я действительно не думаю, что тесты с множественным выбором уместны в современной системе. Тесты, в которых студенты должны давать более сложные ответы и полные ответы, я считаю, являются оптимальным вариантом. Но если говорить о России, на самом деле ЕГЭ даже слишком усиленно требует, чтобы студенты писали полные ответы, и это положительная тенденция»,— отмечал эксперт.

Ксения Миронова