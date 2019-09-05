Школьные экзамены встали на пути специалистов

Глава Сбербанка Герман Греф в ходе заседания Восточного экономического форума заявил о необходимости отказаться от школьных экзаменов. По его словам, из-за тестирований будущие специалисты настраиваются всегда получать оценку результатов своей работы. И если этого не происходит, они расслабляются и перестают что-либо делать. Поэтому одна из личных целей Грефа — добиться отмены экзаменов в школах.

Согласны ли с главой Сбербанка представители бизнеса? И что они думают о собственной учебе в школе? Эти вопросы “Ъ FM” обсудил с руководителями компаний.

Евгений Коган, президент инвестиционной группы «Московские партнеры»: «В данном случае абсолютно, на 10.000% с ним солидарен. Сегодняшняя система оценок и вообще то, что делает наша школа,— просто хороший бред. Мы натаскиваем детей на ОГЭ, потом на ЕГЭ, вместо того, чтобы учить, давать знания. Современный ребенок не знания должен иметь, а научиться подходам и методам получения этих знаний. На это система не рассчитана».

Дмитрий Сендеров, преподаватель Высшей школы экономики, руководитель рекламного агентства Strong: «Одна из главных проблем у молодых ребят сегодня — это аморфность, отсутствие драйва, интереса. Человек в 18-20 лет не понимает, что он хочет от жизни. Школа сделала все, чтобы он не любил заниматься, учиться, получать знания. Современная система высшего образования сделала все, чтобы практикам, то есть людям, которым действительно есть что рассказать, было максимально некомфортно преподавать в вузах. Ты должен оформить кучу документов, при этом ставка для преподавателя-практика минимальна».

Илья Клюев, владелец ювелирного дома CLUEV: «То, что сейчас происходит в школах,— это действительно совершенно неприемлемая система, которая фактически направлена на то, чтобы заставить детей сдавать тесты, сначала ОГЭ, потом ЕГЭ. Это совершенно не нужно, это колоссальный стресс. Но все-таки я не очень представляю, как можно вообще без оценки знаний учиться. Не могу сказать, что меня как-то напрягали вот эти пятерки, четверки или тройки. На мой взгляд, это было совершенно нормально, и не нужно было это менять. Одно дело — оценка знаний человека, его успеваемости, а другое дело — когда вся система направлена на то, чтобы сдать некий тест».

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В Министерстве просвещения в ответ на слова Германа Грефа заявили, что не видят возможности для отказа от школьных экзаменов в ближайшее время. При этом ранее глава ведомства Ольга Васильева назвала целесообразной замену оценок по некоторым предметам зачетами. Речь шла, в частности, о музыке, физкультуре и ИЗО.

Анна Никитина